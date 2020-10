Kaj lahko ta trenutek naredite sami, da ostanete zdravi?

Ta trenutek lahko za to, da ostanemo zdravi in v optimalni psihofizični formi, veliko naredimo sami.

Zdi se, da svet drvi v norost. Negotovost, strah, tesnoba, netoleranca, novi in novi ukrepi, ki še bolj burijo strasti in razdvajajo ljudi. Morda se zdi, da ni veliko v naših rokah in da lahko le sedimo in čakamo, če oziroma kdaj bo novi koronavirus napadel nas ali koga od naših bližnjih. A v resnici je veliko prav v naših rokah, opozarjajo strokovnjaki.

Resda smo v obdobju, ko številke dnevno okuženih z novim koronavirusom neusmiljeno rastejo in ko se sprejemajo novi in novi ukrepi, s katerimi se nekateri strinjajo, spet drugi ne. A v tem trenutku pravzaprav ne gre več za to, čemu oziroma komu kdo verjame, kdo ima prav, kaj je smiselno in kaj ne.

Predvsem moramo v jesensko-zimskem času, ko so tako ali tako na pohodu razna respiratorna obolenja, ne samo covid-19, sami poskrbeti zase in za svoje zdravje. In to je nekaj, kar je popolnoma in povsem v naših rokah, pove Matej Vinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), strokovnjak na področju duševnega zdravja. "Treba se je zavedati in na vsake toliko tudi sami sebi povedati, da smo pravzaprav mi tisti, ki nadzorujemo situacijo, in sicer s samozaščitnim ravnanjem in s tem, da podpiramo sebe in vse okrog nas, ter s tem, da smo morda bolj solidarni do drugih. Tako lahko prispevamo k hitrejši zajezitvi širjenja okužbe in k temu, da ne bomo v duševnih stiskah," razlaga.

A poleg upoštevanja samozaščitnih ukrepov in tega, da smo potrpežljivi, empatični in solidarni, je še veliko drugih stvari, ki nam v dani situaciji pomagajo ohranjati zdravje, je že prejšnji teden na tiskovni konferenci, kjer je bilo govora tako o novem koronavirusu kot gripi, opozarjal specialist internist Gregor Veninšek, vodja Centra za geriatrično medicino na Interni kliniki UKC Ljubljana. Prav ustrezen življenjski slog je tisti, ki dobro podpre naš imunski sistem in druge ključne sisteme v našem organizmu, ki so pomembni pri prebolevanju okužb.

Jesti je treba veliko svežega sadja in zelenjave. Foto: Getty Images

Poskrbite za zdravo, uravnoteženo prehrano

To leto je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da naš imunski sistem podpremo z ustrezno prehrano. Če ste bili doslej vajeni jesti nezdravo hrano, kot so ocvrte jedi, velike količine sladkih ali slanih živil ter druge zdravju ne ravno prijazne 'pregrehe', ki vodijo v prekomerno težo in dolgoročno škodijo našemu srčno-žilnemu sistemu, potem je čas, da takšni obroki postanejo izjema in ne več pravilo.

Če hočete krepiti svoj imunski sistem, morate zaužiti dovolj svežega sadja in zelenjave, ki vsebujeta veliko vitaminov in mineralov. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi odrasel človek v povprečju zaužil približno 150 gramov sadja in 250 gramov zelenjave dnevno.

Pomembne pa so seveda tudi druge skupine živil, z vidika krepitve imunosti predvsem nenasičene maščobe, ki jih najdemo na primer v oreščkih, avokadu, lanenih semenih, ribah.

Zagotovite si zadosten vnos vitaminov

In ko že ravno omenjamo vitamine in minerale … Prepričanje, da velike količine vitamina C dajejo zadostno podporo našemu obrambnemu mehanizmu, ni povsem pravilno. Poleg njega moramo namreč svojemu organizmu zagotoviti še vitamine A, D in E, kajti kombinacija vseh štirih je tista, ki je pomembna za dobro odpornost. Pozabiti pa ne smemo niti na minerale, in sicer predvsem na cink in magnezij.

Za dobro delovanje srčno-žilnega in imunskega sistema je zelo pomembna redna telesna dejavnost. Foto: Getty Images

Ne pozabite na redno telesno dejavnost

Šport ima mnoge pozitivne učinke tako na naše fizično kot tudi psihično počutje. Zato tudi v teh časih ne pozabite nanj. Vadbo lahko namreč še vedno izvajate bodisi v varnem zavetju doma ali pa zunaj v naravi.

Tudi zdravniki poudarjajo, da je redna telesna dejavnost zelo pomembna za močan imunski sistem in za zdrav srčno-žilni sistem, ki imata pri prebolevanju bolezni, kot sta covid-19 in gripa, nadvse pomembno vlogo.

Zmanjšajte stres

Stres je najhujši sovražnik našega organizma, saj povzroča spremembe na vseh organih in celicah. Med drugim slabi delovanje imunskega sistema, kajti ko smo vznemirjeni, se nam sprošča stresni hormon kortizol, ki nam ruši normalno imunsko obrambo.

A še vedno se velikega vpliva tega tihega strupa za naše telo in ne zgolj duha ne zavedamo dovolj. Zato zdaj, v časih, ko moramo bolj kot kadarkoli prej poskrbeti zase, poiščite načine, kako boste stres zmanjšali ali sproščali. Naj to ne bo tolažilna, nezdrava hrana ali alkohol, kajti s tem si boste dolgoročno naredili več škode kot koristi.

Privoščite si sproščen videoklepet s prijatelji ali sorodniki, med katerim ne govorite o novem koronavirusu, ampak poskušajte obdelati kakšne lahkotne teme, ki vas bodo nasmejale. Berite knjige in glejte tiste televizijske vsebine, ki vas sproščajo ter navdajajo s prijetnimi občutki. In, kot že omenjeno, ne pozabite na telovadbo, kajti tudi to je odličen mehanizem za spopadanje s stresom, saj se med telesno dejavnostjo sproščajo hormoni sreče.

Za nemoteno delovanje imunskega sistema ne pozabite na dovolj spanja. Foto: Getty Images

Zagotovite si zadosti spanja

Za nemoteno delovanje imunskega sistema je pomembno tudi to, da si zagotovimo dovolj spanca, ki mora biti kakovosten. Študije namreč kažejo, da ravno pomanjkanje spanja vpliva na število tako imenovanih T-celic in citokinov, oboje pa na moč našega imunskega sistema.

Poskušajte torej urediti urnik spanja in hodite v posteljo vsak dan ob približno isti uri t ter poskrbite, da boste spali vsaj od sedem do devet ur na dan – toliko spanca naj bi namreč potrebovali odrasli.