V času izolacije slabo spite? To so triki za boljši spanec.

Za dobro delovanje našega imunskega sistema je poleg rednega gibanja na svežem zraku in zdrave prehrane, ki mora vsebovati veliko svežih vitaminov in mineralov, zelo pomemben tudi dober spanec. Ki pa ga te dni marsikdo pogreša. Kaj torej storiti, da boste kakovostno spali?

Proti večeru ne pijte pijač, ki poživljajo

Kava, energijske pijače, tudi alkohol niso primerni napitki, ko se dan prevesi v pozno popoldne ali večer. Raje si privoščite kakšen zeliščni čaj, morda sadni smuti ali skodelico kakava.

Pred spanjem se izogibajte fizični aktivnosti

Tudi intenzivna telovadba zvečer ni primerna, kajti med telesno aktivnostjo se nam organizem močno aktivira, telo nam preplavi cel koktajl hormonov, posledica tega pa je, da smo močno prebujeni. Proti večeru se tako raje lotite bolj umirjenih vadb, kot so na primer joga, vaje za raztezanje, meditacija.

Pred spanjem ne pijte kave ali drugih pijač, ki poživljajo.

Ne prenajedajte se

Zadnji obrok zvečer zaužijte najpozneje dve uri pred spanjem, na krožniku pa naj se znajde bolj lahko prebavljiva hrana. Če boste jedli težka, mastna živila ali pa boste pretiravali s količino zaužitega obroka, bo moral vaš metabolizem v prihodnjih urah močno garati, da bo vse to predelal, kar bi lahko motilo vaš spanec.

Pred spanjem ne glejte v telefon ali tablico

Modra svetloba, ki jo oddajajo telefoni in tablični računalniki, lahko škoduje kakovosti spanja, saj med drugim povzroča motnje biološke ure oziroma moti izločanje spalnega hormona melatonina. Zato takrat, ko se odpravite v posteljo, nikar ne brskajte po telefonu ali tablici, temveč v roke raje vzemite knjigo.

Modra svetloba, ki sveti iz telefonov ali tabličnih računalnikov, lahko krati vaš spanec. Foto: Thinkstock

V postelji ne razrešujte težav, ki jih imate

Naj se sliši še tako klišejsko, ko se uležete v posteljo in zaprete oči, mislite na nekaj lepega. Na tisto, kar vas navdaja z mirnostjo in prijetnimi občutki. Če boste začeli razmišljati o težkih stvareh, ki vas vznemirjajo, še dolge ure ne boste mogli zaspati. Če sami niste zmožni ustaviti toka svojih misli, nekaterim pomaga glasba, namenjena pomirjanju oziroma meditiranju.

Držite se ustaljenega urnika spanja

Dolžina spanja je individualna, delno je genetsko pogojena, delno pa lahko nanjo vplivamo. Tisto, na kar lahko skoraj z gotovostjo in povsem vplivamo, pa je urnik spanca. Vsak dan poskušajte iti v posteljo ob enaki uri in zjutraj prav tako vstati ob enaki uri. Tako si boste nekako vzpostavili ritem spanja. Pri tem pa imejte v mislih, da odrasel človek v povprečju potrebuje od sedem do devet ur spanja na noč.

Če boste pred odhodom v posteljo premlevali stvari, ki vas težijo, boste verjetno težko zaspali. Foto: Getty Images

Spite v temnem prostoru

Za kakovosten spanec je pomembno tudi, da je prostor, v katerem spite, dovolj zatemnjen. Če torej živite v mestu z veliko javne razsvetljave, si omislite rolete ali temne zavese. Prav tako poskrbite, da bo vaš telefon ponoči nastavljen na tiho funkcijo in da ne bo zasvetil vsakič, ko boste dobili kakšen SMS, elektronsko ali drugo sporočilo.

