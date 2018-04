Kako svetloba vpliva na naše spanje?

Ustrezen dnevni odmerek naravne svetlobe in teme omogoča boljše zdravje in prijeten počitek. Foto: Pixabay

Podnevi bi morali biti čim več izpostavljeni dnevni svetlobi, ponoči pa naj bi, če je le mogoče, spali v popolni temi. Ljudje potrebujemo pravo svetlobo ob pravem času, na pravem mestu in v pravih okoliščinah, so pojasnili pri Mednarodni komisiji za svetlobo (CIE).

Prave okoliščine za spanje so, kot že omenjeno, popolna tema, saj telo tako proizvaja melatonin, ki uravnava spanje in notranjo uro posameznika. Že prisotnost modrikaste svetlobe, ki je na repu svetlobnega spektra in naj bi veljala za varno, izrazito znižuje proizvodnjo melatonina, so pokazala raziskave.

Vendar pa v številne spalnice, ki so brez zaves ali rolet, še vedno vdira svetloba cestnih luči, nočni počitek pa pogosto spremlja prisotnost različnih elektronskih naprav.

Tako kot je pomembno, da pred spanjem povsem zatemnimo spalnico, je pomembno tudi, da zjutraj, ko vstanemo, v stanovanje spustimo čim več svetlobe. Foto: Thinkstock

Spanje v svetlem

Svetloba prehaja skozi očesne veke. Zlasti luči s hladno belo svetlobo zmanjšujejo izločanje melatonina in s tem vplivajo na slabšo kakovost spanja.

Posledice dolgotrajne izpostavljenosti med spanjem sicer niso v celoti raziskane, toda številne analize nakazujejo upad kognitivnih funkcij in delovne storilnosti, pa tudi povečanje telesne teže in številnih bolezni, dognanja povzemajo pri enem od mednarodnih podjetij z okni, senčili in svetlobniki.

Kako lahko še vplivamo na svoj bioritem?



1. Pojdite na sprehod. Na dan si vzemite vsaj pol ure časa za gibanje na prostem in svežem zraku.



2. Iz spalnice umaknite vse digitalne motilce. Budilko na pametnem telefonu naj zamenja analogna različica, televizija naj ima svoje mesto v drugem prostoru, morebitne druge naprave pa zvečer izklopite.



3. Pred spanjem povsem zatemnite spalnico. Odstranite vse vire svetlobe, vdor svetlobe iz okolice pa preprečite z ustreznimi senčili.



4. Ko vstanete, poskrbite, da v stanovanje takoj vstopi tudi dnevna svetloba.