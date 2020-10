5 korakov do močnega imunskega sistema

Oglasno sporočilo

Nezdrave navade, močna čustvovanja, strupi iz okolja in vnetja v ustih so dejavniki, ki slabijo naš imunski sistem. Oslabljen imunski sistem se lahko pokaže kot utrujenost, prehlad ali druga virusna obolenja. Le malo ljudi ve, da so tudi slab zadah, vnete dlesni, afte, prebavne težave, napenjanje, počasno celjenje ran in slabo razpoloženje znaki oslabljenega imunskega sistema.

Kadar imunski sistem oslabi, v telo spušča tujke, ki dražijo imunske celice in spodbujajo proizvodnjo citokinov, vnetnih hormonov. Ti so vzrok za blaga in dolgotrajna vnetja v različnih delih telesa, ki lahko vodijo do nastanka kroničnih bolezni.

Preberite, kako v 5 korakih okrepite imunski sistem

1. Poskrbite za zdravje črevesja z uživanjem kakovostnih probiotikov

Malokdo ve, da je kar 80 odstotkov imunskega sistema doma v črevesju. V črevesju domujejo številne slabe in dobre bakterije. Zadnje nas varujejo pred razraščanjem škodljivih mikrobov in virusov. Neravnovesje bakterij poveča prepustnost črevesja, oslabi obnavljanje črevesnih celic, spremenita pa se tudi prebava in presnova, kar se kaže v zdravstvenih težavah.

Gosta poselitev črevesne sluznice z dobrimi bakterijami onemogoča razrast bolezenskih mikrobov, po drugi strani pa hrani sluznico in krepi črevesno pregrado.

Razvoj in delovanje črevesja podpirajo probiotiki – tisti živi mikroorganizmi, ki imajo ob zaužitju v zadostnih količinah ugoden vpliv na zdravje.

2. Sklenite zavezništvo z vitaminom C

Vitamin C ima v imunosti posebno mesto. Je eden od najpomembnejših vitaminov v našem telesu. Neposredno ubija mikrobe, nevtralizira bakterijske strupe, omogoča nastajanje imunskih celic (nevtrofilcev), nas ščiti pred pretiranim izločanjem histamina, ki povzroča vnetni odziv. Kot antioksidant vklaplja obrambne mehanizme in deluje protivirusno.

Telo vitamina C ne proizvaja, vnašamo ga s hrano. Največ ga dobimo v sadju in zelenjavi, kjer pa se s transportom izgublja. Dodatno ga nenačrtno uničimo še s kuhanjem, rezanjem in strganjem. Dejstvo je, da ga zato ne dobimo dovolj. Primanjkljaj zato zapolnite v obliki prehranskih dopolnil.

Kadar v telo vdre tujek ali smo pod stresom, potrebe po vitaminu C močno narastejo.

3. Resno vzemite potrebo po vitaminu D

Raziskava o preskrbljenosti Slovencev z vitaminom D je pokazala, da kar 80 odstotkov odraslih med novembrom in aprilom ni zadostno preskrbljenih z vitaminom D. [1]

Vitamin D spodbuja obrambo pred bakterijami in virusi, poveča izdelavo beljakovin v imunskih celicah, po potrebi aktivira, upočasni ali ustavi odzive imunskega sistema. To je še posebej pomembno pri avtoimunskih boleznih in stanjih z oslabljeno imunsko funkcijo.

Za dobro preskrbo z vitaminom D poskrbimo s sončenjem. Dovolj je že 10–25 minut sončenja trikrat na teden, odvisno od tipa kože in vremena. Od jeseni do pomladi sončenje nadomestimo z rednim dnevnim uživanjem vitamina D.

Vitamin D dokazano preventivno deluje tudi pri bolezni covid-19. [2]

4. Uvedite jutranji obred uživanja prehranskih dopolnil

Le redno uživanje vitaminov in probiotikov bo vplivalo na vaše dobro počutje in raven energije ter okrepilo imunski sistem, da vas bo uspešno branil pred napadi virusov.

Bodite dosledni pri skrbi za svoje zdravje, upoštevajte priporočila o pomenu gibanja, zadostnega spanja, uravnotežene prehrane in prehranska dopolnila uživajte redno!

5. Prehranska dopolnila neprekinjeno uživajte vsaj tri mesece

Založite se s paketom "Zasidraj svoj imunski sistem - NOW", ki vključuje bakterije, prijazne do telesa, in ključna vitamina, ki bosta podpirala vaš imunski sistem več kot tri mesece.

Paket obljublja izboljšanje počutja in pozitivno podporo delovanju imunskega sistema, kar je pogoj, da bo vaše telo pripravljeno na mrzle dni, zaprte prostore in povečano število virusov.

1. https://www.nutris.org/sporocila-za-medije/nutrihealth-vitamin-d

2 https://osteoporoza.si/nova-raziskava-o-vitaminu-d-potrjuje-pozitivno-delovanje-pri-covid-19

