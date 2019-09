Je res najboljše telovaditi ob 18. uri?

Raziskovalci univerze Southern Mississippi so s pomočjo študije prišli do zanimivih rezultatov o vadbi.

Zanimalo jih je, kdaj je najboljši čas v dnevu za telovadbo, pri čemer so s pomočjo mladih športnikov, ki trenirajo z utežmi, ugotovili, da so tisti, ki so trenirali okrog 18. ure, pridobili več mišične mase kot tisti, ki so trenirali ob 10. uri. Poleg mišic je popoldanska skupina pridobila tudi bolj vitko postavo kot dopoldanska skupina.

Prednosti telovadbe v popoldanskem času po mnenju avtorjev raziskave izhajajo predvsem iz biološkega vidika: raven stresnega hormona kortizola je zjutraj zelo visoka, ker pomaga pri prebujenju, malo slabše pa se odreže pri pridobivanju mišic. Poleg tega se metabolizem skozi dan upočasni, popoldanska vadba pa ga znova dvigne, kar prav tako bolje pomaga pri gradnji mišic.

Osebni trener pravi, da je obdobje treninga nepomembna malenkost. Foto: Getty Images

Pa je vse to res?

Davor Satler, osebni trener, ki že vrsto let z nasveti in treningi pomaga tudi slovenskim košarkarjem, se ne bi povsem strinjal z izsledki raziskave, saj je najbolj optimalen čas za trening odvisen od vsakega posameznika in njegovega življenjskega sloga.

"Nekomu, ki ima po službi obveznosti z družino in otroki, ne pomaga niti 100 raziskav, ki potrjujejo, da je najbolj optimalen čas za trening ob 18. uri (smeh, op. p.).Sklicevanje na znižan kortizol ali počasnejši metabolizem se mi ne zdi smiselno, saj je kortizol dvignjen tudi po treningu in recimo tudi v obdobjih, ko telo ne dobi hranil, na primer ob postenju," je razložil in dodal, da je "interpretacija raziskav prepogosto povezana s prepričanji, samopotrditvijo in s tem povezanimi trženjskimi potezami".

Ob tem je še pojasnil, da je obdobje treninga nepomembna malenkost. "Kar je pomembno, je to, da se trening opravi, da v njem progresivno napredujemo, postajamo močnejši in se nato primerno regeneriramo. In to počnemo dosledno ter smo potrpežljivi."

