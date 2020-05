Izumili masko, skozi katero lahko jeste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu so predstavili nov izum, zaščitno masko, ki vam je ni treba sneti niti za mizo, saj je mogoče z njo tudi jesti. S stiskom ročice, ki deluje podobno kot zavora na kolesu, namreč odprete razporek na maski in si tako privoščite grižljaj, ne da bi jo sneli.

Poglejte:

Asaf Gitelis, predstavnik podjetja Avtipus Patents and Inventions iz Tel Aviva, ki je razvilo masko, je še dodal, da bo izum omogočal celo avtomatsko odpiranje razporka, ko se mu bo približala vilica.

Dejal je, da bo množična proizvodnja mask stekla v nekaj mesecih, njihova cena pa naj bi se gibala med 0,70 in 2,60 evra.

Foto: Reuters

V državah, kjer so po izbruhu novega koronavirusa začeli rahljati ukrepe in znova dovolili obratovanje gostinskih lokalov, morajo gostje v notranjih prostorih še vedno nositi maske, ki jih lahko snamejo le za mizo. To pravilo velja tudi v Sloveniji.

