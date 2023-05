So to čevlji, ki bodo spremenili način hoje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z električnimi čevlji, imenovanimi Moonwalkers, ki jih poganja umetna inteligenca, lahko hodite trikrat hitreje kot običajno in dosežete hitrost tudi do 11 kilometrov na uro. Da gre za "najhitrejše čevlje na svetu", s katerimi se lahko premikamo tudi s hitrostjo teka, trdi lastnik podjetja Shift Robotics Xunjie Zhang.

Videoposnetek čevljev, ki so ga delili uporabniki na TikToku, je v začetku tega leta postal viralen in je do danes zbral 24,9 milijona ogledov.

Obuvalo Moonwalkers je svoje ime morda dobilo tudi po hoji, podobni tisti, ki jo je izvajal Michael Jackson, le da se je on ob tem premikal nazaj. Z uporabo obuvala lahko uporabnik doseže hitrost tudi do 11 kilometrov na uro, kar je približno trikrat hitreje kot običajna hitrost hoje, poroča Euronews.

Čevlji so podobni kotalkam

Obuvalo se na običajne čevlje namesti s pomočjo trakov, njegov videz pa spominja na kotalke. Produkt je izumilo ameriško zagonsko podjetje s sedežem v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Lastnik in ustanovitelj podjetja Xunjie Zhang pa je povedal, da je idejo za izum obuvala dobil po tem, ko je bil skoraj udeležen v nesreči s skuterjem med vožnjo v službo. Takrat se je vprašal, zakaj ni hodil na delo peš, tako kot drugi, je povedal za Insider.

Obutev je z inženirji razvijal pet let

V zadnjih petih letih je Zhang z ekipo inženirjev na Robotskem inštitutu Carnegie Mellon poskušal oblikovati najhitrejše čevlje na svetu, ki se "zanašajo na lasten inženiring telesa". Po navedbah podjetja se umetna inteligenca prilagaja hoji vsakega posameznega uporabnika in za to potrebuje manj kot deset korakov, da se algoritmi naučijo vzorcev hoje uporabnika. "Hitreje ko hodiš, hitreje hodijo čevlji s tabo," je povedal Zhang.

Čevlji so trenutno na voljo le v ZDA, par "moonwalkerjev" pa stane slabih 1.287 evrov (1.399 dolarjev). Čevlji prav tako omogočajo prehod iz hitrega v običajni način hoje, tako da lahko uporabnik z njimi hodi tudi po stopnicah.