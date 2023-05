Po 48 letih Korejci obudili ta izjemen koncept #foto

Hyundaijev koncept je dolg dobre štiri metre, širok je 1,56 metra in visok 1,2 metra. To so enake mere kot jih je imel že original leta 1974 na razstavi v Torinu. Takrat so se povezali z oblikovalcem Giugioarom in pokazali precej drzen koncept prihodnjega serijskega ponyja. Korejci so pred tem licenčno izdelovali Fordove cortine, pony pa je postal prvi velikoserijski avtomobil iz Koreje. Serijska oblika ponyja je bila pričakovano veliko bolj konservativna kot koncept iz Torina.

Hyundai je s prvim ponyjem leta 1975 prehitel Volkswagen, ki je želel tudi svoj avtomobil imenovati pony. Ker je tak avtomobil predstavil že Hyundai, so svojega poimenovali golf. Tudi tega je oblikoval Giugiaro, ki je določene oblikovalske ideje iz Hyundaijevega koncepta uporabil tudi na Deloreanovem DMC-12.

Hyundai bo moderno reinkarnacijo koncepta iz leta 1974 razkril konec tega tedna na klasičnem dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este pri jezeru Como v Italiji. Koncept poganja spredaj postavljeni 1,2-litrski štirivaljni bencinski motor.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai