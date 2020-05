V znani restavraciji bodo med goste posedli – lutke #foto

The Inn at Little Washington, restavracija blizu glavnega mesta ZDA, ki nosi tri Michelinove zvezdice, namerava konec maja spet začeti sprejemati goste. Takrat naj bi v zvezni državi Virginia gostincem dovolili, da hrano strežejo tudi v notranjih prostorih, medtem ko so gostinski vrtovi in terase odprti že zdaj.

Eden od pogojev za ponovno strežbo v notranjosti pa bo, da bodo restavracije morale maksimalno število gostov zmanjšati za 50 odstotkov.

"Rešiti smo morali vprašanje primerne razdalje med gosti, zdaj jim bomo lahko sprejeli polovico manj. Rešitev se je zdela logična – za prazne mize bomo posedli lutke," je neobičajno odločitev pojasnil glavni kuhar in lastnik restavracije Patrick O'Connell.

"S tem smo poskrbeli za dovolj prostora med gosti, pa še zabavno se jim bo zdelo," je dejal in dodal, da se bo zaradi lutk restavracija zdela prijetno polna, tudi če bodo sprejeli manj gostov.

