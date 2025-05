Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je bosansko-hercegovskima družbama Aptha Global in Tastra odobrila 9,9 milijona evrov posojila za širitev restavracij hitre prehrane KFC v BiH in prihod restavracij hitre prehrane Taco Bell v Slovenijo in na Hrvaško. S posojilom naj bi do konca leta 2027 odprli okoli 30 restavracij.

Kot je danes sporočil EBRD, bo 8,1 milijona evrov zagotovil sam, preostalih 1,8 milijona evrov pa bo zagotovil sklad Global Environment Facility (GEF) v okviru svoje iniciative za regionalno krožno gospodarstvo CERI.

Na Zahodnem Balkanu le peščica globalnih franšiz s področja prehrane

Ugotavljajo, da na Zahodnem Balkanu, Hrvaškem in v Sloveniji trenutno deluje le peščica globalnih franšiz s področja hitre prehrane. "Ta investicija predstavlja pionirsko prizadevanje za uvedbo načel krožnega gospodarstva v franšizni model. Vsa sredstva bodo porabljena za podporo prehodu na zeleno gospodarstvo," so navedli v EBRD.

Direktorica Aptha Global Aldina Hadžić je povedala, da bodo s podporo do konca leta 2027 odprli okoli 30 restavracij na Zahodnem Balkanu, Hrvaškem in v Sloveniji. Foto: Gulliverimage Pričakujejo, da bo projekt prinesel znatno število novih delovnih mest, predvsem naj bi ustvaril priložnosti za ženske in ljudi z oviranostmi, ki trenutno niso aktivni na trgu dela.

Direktorica Aptha Global Aldina Hadžić je povedala, da bodo s podporo do konca leta 2027 odprli okoli 30 restavracij na Zahodnem Balkanu, Hrvaškem in v Sloveniji. "Projekt ima velik potencial za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za mlade in ženske ob hkratni promociji trajnostnega razvoja prek obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva," je dejala.

V Sloveniji so tri restavracije KFC

Aptha Global med drugim upravlja franšize španskih trgovin z oblačili Mango in restavracij pod okriljem ameriškega Taco Bella v BiH. Družba Tastra je nosilec franšize za restavracije KFC v BiH, navaja EBRD.

V BiH so trenutno štiri restavracije KFC, ki je sicer znamka pod okriljem Taco Bella, in sicer tri v Sarajevu in ena v Mostarju, ter dve restavraciji Taco Bell v Sarajevu in Ilidži.

Na Hrvaškem je devet restavracij KFC – šest v Zagrebu ter po ena v Pulju, Zadru in Splitu – v Sloveniji tri, vse v Ljubljani, ni pa ne na Hrvaškem ne v Sloveniji še restavracij Taco Bell.