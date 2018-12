Instagram nad objave, ki spodbujajo motnje hranjenja

Tudi družbeno omrežje Instagram se zaveda, kako lahko pretirana popolnost vpliva na njihove uporabnike. V želji, da objavljene podobe ne bi (preveč) slabo vplivale na ljudi, so se odločili zaostriti hashtage in iskanje med objavami, ki namigujejo na motnje hranjena.

Instagram bo otežil iskanje med objavami, ki tako ali drugače nakazujejo, da bi lahko uporabnik trpel za motnjami hranjenja, poroča BBC. Razlog za ta ukrep je BBC-jeva preiskava, ki je odkrila, da nekateri uporabniki prav zaradi določenih objav razvijejo motnje hranjenja.

Iskalnik je že imel izdelan filter pri brskanju hashtagov, ki je pazil na prikaz takšnih objav, a so ga mnogi uporabniki spretno zaobšli. Po preiskavi je Instagram oznanil, da bo še več hashtagom preprečil prikaz, kar pomeni, da jih ne bo mogoče najti.

Nočejo samo odstraniti, temveč ponuditi podporo

Če uporabnik v iskalnik vtipka besedo, ki jo je Instagram blokiral, se ne pojavijo nobeni rezultati. V nekaterih primerih pa ponudi alternative. BBC je med drugim odkril, da iskalnik še vedno pobrska besedo "bulimia", njen hashtag in druge podobne. Ob tem se sicer vmeša Instagram in ponudi kontakt s podporno skupino ali pa vseeno ogled objav.

Drugih spornih hashtagov BBC ni želel razkriti.

Ob iskanju #bulimia Instagram ponudi pomoč. Foto: Posnetek zaslona

Pri Instagramu so povedali, da se bodo še naprej trudili omejiti ali prepovedati objave, ki tako ali drugače spodbujajo motnje hranjenja ali katerekoli druge samopoškodbe. "Ne odobravamo takšnih vsebin in uporabljamo močna orodja ter tehnologijo, ki jih prepoznava in odstranjuje," so pojasnili.

Dodali so še, da se zavedajo, da gre za zelo kompleksno težavo in poskušajo pomagati ljudem, ki trpijo za tem, pa vendar: "Nočemo samo odstraniti takšnih objav, temveč ljudem ponuditi podporo."

Instagram naj vam služi kot orodje, kjer najdete navdih. Foto: Getty Images

Sporen hashtag "fitspiration"

Že več raziskav je pokazalo, da večina družbenih omrežij tako ali drugače spodbuja motnje hranjenja, pri čemer je prav na Instagramu najbolj sporen hashtag "fitspiration". Ta naj bi v prvi vrsti spodbujal h gibanju in bolj zdravemu načinu življenja, a se sledilci vse prevečkrat pretirano poistovetijo z vplivneži, kar se lahko slabo konča.

"Fitnes vplivneži" sicer veljajo za pozitiven del družbenih omrežij, a le, če znajo sledilci prepoznati dobre od slabih.

Pri nasvetih o gibanju in zdravju je navdih treba poiskati pri licenciranih trenerjih in malce raziskati njihovo ozadje. Žal je Instagram (pre)poln takšnih in drugačnih "poznavalcev", zato je previdnost na tem družbenem omrežju obvezna.

Iskanje #fitspiration bi moralo spodbujati k bolj zdravemu načinu življenja, in ne k samozaničevanju. Foto: Getty Images

