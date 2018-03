Trend izbočene zadnjice: nikar ne sledite temu zgledu!

Jen Selter je ameriška zvezdnica Instagrama in fitnes model, na milijone sledilcev pa si je nabrala zaradi svoje izbočene zadnjice. A čeprav oglašuje gibanje, telovadbo in zdrav način življenja, je njena postava vse prej kot zdrava, opozarja osebni trener.

"Takšna drža je pogosta pri ženskah z večjim oprsjem (košarica F in več) ali še huje: ko zanosijo in imajo dvojčka ali več otrok. Ker oprsje in trebuh silita naprej, se držijo nazaj, kar povzroča pritisk na ledveni del hrbtenice," pravi trener Gašper Simčič. Foto: Instagram

Ameriška zvezdnica Jen Selter si je na Instagramu nabrala že več kot 11 milijonov sledilcev. Vse zahvaljujoč svoji zadnjici, za katero redno trenira in tudi objavlja videe, s katerimi k temu spodbuja svoje sledilce. A takšni ideali, še posebej Jenina postava, so daleč od zdravih, opozarja osebni trener Gašper Simčič.

Simčič je na fenomen Jen Selter opozoril na svojem profilu na Facebooku, kjer je objavil primerjavo pravilnega položaja telesa z ortopedsko deformacijo.

"Na levi vidite nevtralen, pravilni položaj telesa, z lepo držo telesa. Na sredini je prikaz, kako je videti lordoza in kako se odraža v ledvenem delu ter na zadnjici. Na desni je Jen Selter."

Zapis je pospremil z nazorno primerjavo fotografij. Foto: Osebni arhiv

Ortopedska okvara postane idealizirana, pa ne zaradi pretiranega loka v ledvenem delu, temveč tega, kako se to odraža na zadnjici. Vse lepo in prav, če ne bi že nekaj časa poslušal, da je to top zadnjica. Punce, pamet v roke, ni vse v estetiki.

Ortopedska težava, ki je postala modna poza

Tako nezdravo ukrivljena hrbtenica je lahko posledica več razlogov, a prav noben nima povezave z zdravjem, dodaja Simčič:

"Lahko je genetsko (morda slab fiziološki material), lahko degenerativno (obraba, poškodba, ki je lahko trenutna ali pa dolgotrajno pridelana), lahko je zaradi siljenja v ta položaj (vztrajanje v tem položaju ledvenega dela) ... Problem je v tem, da gre za ortopedsko težavo, ki pa je postala modna poza."

Trener zato Jen označuje za slab in zavajajoč zgled, saj bi morala biti po njegovem mnenju deležna primerne rehabilitacije fizioterapevta v sodelovanju z licenciranim osebnim trenerjem.

Jen nima nobene licence in večkrat so jo javno grajali trenerji v ZDA, ker prikazuje vaje, ki so slabo izvajane, in tako daje napačen zgled.

Še več: Simčič meni, da se bo Jenina drža še poslabšala v nosečnosti, saj bo pritisk na ledveni del hrbtenice še večji.

Jen je zato odličen primer tega, da milijoni sledilcev ne pomenijo kredibilnosti in znanja. Pri nasvetih o gibanju in zdravju je navdih treba poiskati pri licenciranih trenerjih in malce raziskati njihovo ozadje. Žal je Instagram (pre)poln takšnih in drugačnih "poznavalcev", zato je previdnost na tem družbenem omrežju obvezna.