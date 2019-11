Hrana, ki se ji morate izogibati

Vsi vemo, da je za dobro počutje in naše zdravje pomembna zdrava, uravnotežena prehrana. Če se tu in tam pregrešimo s kakšno manj zdravo jedjo, seveda ni nič hudega, a jesti iz dneva v dan nezdrave prigrizke se nam lahko v prihodnosti maščuje. Preverite, kateri hrani se je v pretiranih količinah treba izogibati in zakaj.

Sadje, vloženo v sirupu

Vloženo sadje, ki je konzervirano s fruktoznim sirupom, vsebuje veliko sladkorjev. Ne le tistih, ki so sadju lastni, temveč vsebujejo tudi velike količine dodanega sladkorja. Zato se je tako konzerviranemu sadju bolje izogniti.

Če si že radi pogosto privoščite kompot, preberite deklaracijo in izberite tistega, pri katerem je sadje vloženo v lastnem soku ali vodi. Še najbolje pa je, če kompote pripravljate sami doma.

Dietne pijače z umetnimi sladili

Umetna sladila sicer dajejo našim možganom enak občutek sladkobe kot pravi sladkorji, ki v prevelikih količinah za naš organizem prav tako niso zdravi. A če naravne sladkorje nadomeščate z umetno proizvedenimi sladili, niste pravzaprav naredili nič koristnega zase.

Predelava nečesa umetnega organizem bolj obremeni kot predelava naravnih snovi, pretiravanje z umetnimi sladili pa lahko povzroči tudi prebavne motnje, kot so vetrovi in driska.

Foto: Getty Images

Morski pes in mečarica

Morski pes in mečarica sta ribi, ki sta na vrhu prehranjevalne verige in v sebi kopičita velike količine živega srebra. Ravni dovoljenega živega srebra v mesu omenjenih rib so pogosto presežene, zato je bolje, da se mečarici in morskemu psu izogibate oziroma naj se na vašem krožniku znajdeta poredko. Nosečnice, doječe matere in otroci pa naj bi se jima sploh izogibali.

V morju je veliko drugih, zdravju manj škodljivih rib, ki prav tako vsebujejo veliko omega 3 maščobnih kislin in vitamina D. Enkrat do dvakrat tedensko si privoščite lososa ali sardele.

Jagode, ki jih kupujete izven sezone oziroma ki niso eko

Ameriška neprofitna organizacija Environmental Working Group vsako leto pripravi seznam sadja in zelenjave z najvišjo vsebnostjo pesticidov. Jagode so se tudi letos znašle na vrhu seznama. Ker nimajo zaščitnega sloja (lupine), za organizem strupene pesticide vsrkajo neposredno vase.

Če ste torej ljubitelj jagod, jih kupujte takrat, ko rasejo – pri nas je sezona jagod junija in julija - in če imate možnost, kupujte domače oziroma ekološke jagode. Idealno seveda je, če poznate kmeta, pri katerem jagode kupujete, in veste, kako jih goji in katera gnojila uporablja, a tudi tiste kupljene v trgovini z eko oznako bi morale biti z vidika pesticidov neoporečne.

Foto: Getty Images

Salame

Mnoge suhe salame vsebujejo veliko soli, konzervansov in nasičenih maščob, kar slabo vpliva na naš srčnožilni sistem. Medtem ko lahko prevelika količina soli dviguje krvni tlak, nasičene maščobe mašijo žile oziroma zvišujejo tveganje za nastanek slabega holesterola. Če bi torej res pogosto jedli suhe salame, bi si s tem višali tveganje za nastanek srčnožilnih bolezni ter nekaterih drugih kroničnih bolezni.

Krofi

Bela mola, ogromno sladkorja, cvrtje v ogromnih količinah olja - to so trije glavni razlogi, zakaj naj bodo krofi le občasna poslastica, in ne redna sladica na vaših krožnikih. O vplivu slabih maščob na naš organizem smo pravkar razglabljali pri salamah, sladkor v prevelikih količinah pa prav tako ni zdrav.

Da ga namreč predelamo, porabi naše telo ogromno energije, odvečne količine pa začne kopičiti v obliki maščob. Poleg tega enostavni sladkorji v telesu povečujejo naš glikemični indeks, izrazito pretiravanje pa lahko vodi tudi v hormonsko neravnovesje. Foto: Getty Images