Pravilna prehrana nas lahko obvaruje pred hujšo boleznijo #video

Sredstev proti prehladu pa je skoraj toliko, kolikor je ta razširjen. In nekatera so prav toliko tudi stara. Prav pravilna prehrana pa nas lahko obvaruje pred hujšo boleznijo. Kaj uživati in kako, nam je pojasnila prehranska terapevtka Alja Dimic.

"Vitamini, minerali, encimi, maščobne kisline, beljakovine so hranila, ki skrbijo za delovanje naših celic in hormonov. Nadzorujejo naše delovanje. Od tega sta odvisna naš imunski sistem in naše zdravje," pojasnjuje Dimičeva, ki tudi zaradi navedenega ne zagovarja izključevanja določenih hranil, določenih diet in hitrih hujšanj.

Zanimanje za zeliščarstvo vse večje

Zanimanje za zeliščarstvo, ko uradna medicina odpove, je vse pogostejše, manjše zdravstvene tegobe pa raje kot s tabletami blažimo z zeliščnimi čaji. "Zelišča imajo visoko vrednost antioksidantov in preprečujejo poškodbe, ki jih v telesu povzročajo prosti radikali. Ti povzročijo hitro staranje in propadanje celic ter slabijo imunski sistem," opozarja Dimičeva.

Del domače lekarne so pogosto tudi tinkture, olja, zdravilna vina, likerji in žganja. Poglejmo nekaj primerov rastlin zanje:

- Timijan pomaga pri kašlju,

- Žajbelj pomaga pri bolečem grlu in blaži močno potenje.

- Pri živčnosti in notranjem nemiru pomaga melisa.

- Navadna zlata rozga učinkuje pri vnetju mehurja.

- Kamilica pomaga pri težavah z želodcem.

- Slez in slamnik pomagata proti kašlju in prehladu.

V Sloveniji poznamo tudi okoli deset vrst medu in vsakemu lahko kaj dodajamo. Najbolj poznani dodatki so seveda smrekovi vršički. Doktor Borut Gosar pa je šel še dlje. Iz različnih rastlin izdeluje brezalkoholne izvlečke, s katerimi med ne izgubi okusa in svojih dobrih lastnosti, ampak se lepo dopolni z različnimi izvlečki, med drugim ameriškega slamnika.