53-letna "superbabica" razkrila svojo dieto: 150 jajc na mesec

53-letna Andrea Sunshine, bodibilderka brazilsko-nizozemskih korenin, ki živi v Londonu, sledilce na Instagramu redno navdušuje s svojo vrhunsko telesno pripravljenostjo.

Telesni vadbi vsak dan nameni vsaj tri ure, pred kratkim pa je za britanski tabloid Daily Mail razkrila še svoje prehranske navade, ki so dvignile marsikatero obrv.

"Pojem 150 jajc in več kot 15 kilogramov sladkega krompirja na mesec, obožujem solate in zelenjavo, še posebej brokoli," je dejala, "vem, da bo ta količina jajc mnoge presenetila, toda tako je. Veliko treniram, glede prehrane pa se posvetujem z nutricionisti."

"Človek mora ves čas napredovati, pri čemer pa je potrebno določeno odrekanje," je še izjavila, "obožujem telovadbo in fizično aktivnost. Skrb za telo je izraz ljubezni, zato pazim na svojo prehrano in se izogibam maščobam ter sladkorju, kolikor se le da."

Ker toliko trenira, mora v svoje telo vnesti tudi več kalorij. Če za povprečno odraslo žensko velja, da naj bi dnevno s hrano zaužila okoli dva tisoč kalorij, jih Andrea na dan zaužije 3.500, razporejenih v od šest do osem obrokov.

Andrea ima že dva vnuka, zaradi česar so ji nadeli vzdevek "fitnes babi", kar pa je, kot je dejala, ne moti. "Sem v najboljši telesni kondiciji in neskončno zdrava," je poudarila, "starejših žensk se drži nekakšna stigma, da bi se morale posvetiti skrbi za dom in družino. Jaz pa mislim, da je mogoče početi oboje."

