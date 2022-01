Nekdanje Bondovo dekle pri 70 letih navdušuje z mladostnim videzom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britansko-ameriška igralka Jane Seymour, ki je zaslovela kot Bondovo dekle v filmu Živi in pusti umreti iz leta 1973, igrala pa je tudi priljubljeno TV-zdravnico na Divjem zahodu Michaelo Quinn, bo 15. februarja praznovala 71. rojstni dan.

Ob tem rada poudarja, da so leta le številka, to pa na Instagramu pogosto podkrepi s svojimi fotografijami. Pred kratkim je na primer pozirala v živorožnatih kopalkah ter požela obilico navdušenih komentarjev svojih sledilcev in sledilk (fotografijo lahko vidite tukaj).

Brez "norih diet"

Igralka je že pred časom povedala, da se ne drži "nobenih norih diet", se pa trudi "razumno prehranjevati". Kot je pojasnila, ima v družini dedno nagnjenost k sladkorni bolezni, zaradi česar ji je zdravnik priporočal, da skrbi za zdravo prehrano in vzdržuje primerno telesno težo.

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Ne počnem nič zelo zapletenega, se pa držim prekinitvenega posta in k sreči mi je zdrava hrana všeč," je povedala, "veliko zelenjave vzgajam na svojem vrtu, večino kar v loncih, kar lahko počne praktično vsakdo."

Tako kot pri prehranjevanju se tudi pri telesni vadbi izogiba ekstremom: "Vsaj trikrat na teden si srčni utrip pospešim s hitro hojo, včasih telovadim z osebnim trenerjem, včasih se lotim pilatesa, včasih pa kolesarim na sobnem kolesu, toda ne pretiravam."

Oglejte si še: