Prihajajoči konec tedna v znamenju dobrega vina in parade ponosa

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Okušanje dobrega vina in hrane

Prihajajoči konec tedna bo predvsem v znamenju dobrega vina. V Brdih že tradicionalno pripravljajo dneve odprtih kleti, ki bodo prava poslastica za ljubitelje vina in edinstvena priložnost za raziskovanje bogate vinske dediščine. Na dogodku, ki povezuje večje in manjše vinarje, se lahko gostje sprehodijo med vinogradi, posestmi in vinskimi kleti. Poleg dobrega vina, ki ga bo ponudilo 37 vinarjev, bo poskrbljeno tudi za kulinarično razvajanje.

Tudi v prestolnici se bo vse vrtelo okoli vina. Ljubljanske ulice bo v sklopu Ljubljanske vinske poti preplavilo več kot 80 vinarjev iz vseh vinorodnih dežel, ki jih bodo pospremili mojstri kulinarike. Obiskovalcem bo na voljo več kot 350 različnih vinskih vzorcev tako iz Slovenije kot sosednjih Hrvaške in Italije ter Francije in Latinske Amerike. Za zabavni program bodo poskrbeli trio Pantaloons in harmonikarka Špela Šemrl.

Že tradicionalno se bo odvijala tudi Odprta kuhna, ki se ta petek zaradi ogledov tekem evropskega nogometnega prvenstva s Pogačarjevega trga začasno seli na Stritarjevo ulico in Mestni trg.

Na dnevih odprtih kleti v Brdih se bo predstavilo 37 vinarjev iz vseh vinorodnih dežel. Foto: DOK Brda

Pestro glasbeno dogajanje

Konec tedna bo tudi pestro glasbeno obarvan. Po vsej Sloveniji je na voljo veliko koncertov in gasilskih veselic, ki so med mladimi vse bolj priljubljene. Izbrali smo jih nekaj, kjer bo zagotovo poskrbljeno za dobro zabavo. Ta vikend je veliko veselic v okolici Ljubljane. V petek bo na Igu (Iška Loka) zbrane zabavala skupina Vzrock, v Trnovem Zvita Feltna in Ansambel Šrangarji, v Zadobrovi Ansambel Nemir, v Gameljnah pa Veseli Svatje. Če imate avto, se lahko odpeljete tudi do Doba pri Šentvidu (Ivančna Gorica), kjer bo za zabavo poskrbela skupina Firbci, ali na tradicionalno splavarjenje v Radeče, kjer bosta nastopili skupini Bohem in Šank Rock.

V Radečah se bo dogajalo tudi v soboto, ko bosta nastopila Luka Basi in Saša Lendero. Med sobotnimi gasilskimi veselicami pa izpostavljamo Gradišče pri Lukovici, kjer bo za dobro zabavo poskrbela skupina Mambo Kings, Maribor (Razvanje), kjer bodo zaigrali Modrijani, Medvode (Preska) z Vilijem Resnikom, Šmartno pri Litiji (Velika Kostrevnica) z Ansamblom Stil, v Apačah na Dravskem polju pa bodo zaigrali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Pestro bo tudi na vrhniški noči, kjer bodo nastopili Čuki, Siddharta, Miran Rudan InDesign in skupina Vzrock.

Luka Basi bo zabaval obiskovalce tradicionalnega splavarjenja v Radečah. Foto: Mediaspeed

Aktivizem v prestolnici

Tisti, ki podpirate aktivizem, se lahko v soboto v Ljubljani udeležite že tradicionalne parade ponosa. Poleg stojnic, na katerih se bodo predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije, se bo odvijala tudi protestna povorka, ki jo bo spremljal politično-kulturni program. Letošnje geslo bo "Pogled nazaj, korak naprej". Po koncu sledi še tako imenovani pride after žur na Metelkovi, kjer bodo za nepozabno noč poskrbele kvir (queer) izvajalke.

Lanskoletna parada ponosa v Ljubljani, kjer je po navedbah organizatorjev sodelovalo 3500 udeležencev. Foto: STA

Navijanje za naše športne junake

Če ste navdušenci nad športom in radi navijate za naše junake, bo ta konec tedna poskrbljeno tudi za vas. Na sporedu je dirka Po Sloveniji, ki bo v petek potekala od Ljubljane do Nove Gorice, v soboto od Škofljice do Krvavca, v nedeljo pa se bo zaključila na etapi med Šentjernejem in Novim mestom. Postavite se ob ceste, kjer se bodo peljali kolesarji, in glasno navijajte za slovenske kolesarje, med katerimi so tudi Luka Mezgec, Matej Mohorič ter Domen Novak.

Če vam bolj kot kolesarstvo diši nogomet in niste bili med dobitniki kart za Euro 2024, pa se odpravite na eno izmed lokacij po Sloveniji, kjer pripravljajo ogled tekem evropskega prvenstva v Nemčiji. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani in Grajskem trgu v Mariboru bodo na sporedu prav vse tekme, medtem ko si lahko na Ukmarjevem trgu v Kopru ogledate tekme slovenske reprezentance, na nogometnem stadionu v Brežicah pa tekme slovenske in hrvaške reprezentance. Ob tem ne pozabite na spoštljivo navijanje in spodbujanje slovenskih športnikov.

Trening slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju. Foto: STA

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi boste popestrili svoj konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: