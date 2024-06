V Mariboru priredili čarobno večerjo med vinogradi

Pod mariborskim gričem Kalvarija se je ob veličastno pogrnjeni dolgi mizi na prostem v četrtek zvečer odvila Žametna večerja med vinogradi. Okoli 80 študentov in dijakov mariborskih šol za gostinstvo in turizem je pod milim nebom kuhalo in streglo 150 gostom, ki niso skoparili s pohvalami.

Gastronomski dogodek Žametna večerja med vinogradi se je odvil že tretje leto. Čeprav so ga morali zaradi slabega vremena prestaviti za dva dni in je tudi v četrtek popoldne še malo deževalo, je v četrtek zvečer po ocenah zadovoljnih gostov vse gladko teklo.

Mladi upi v sodelovanju s kulinaričnimi zvezdniki

Pethodni meni sta sestavila dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem (SŠGT) Maribor Lan Verko in študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem (VSGT) Maribor Klara Šmigoc v sodelovanju s kuharskimi mojstri Jorgom Zupanom, Luko Jezerškom in Sebastjanom Plevčakom. Med drugim so se odločili za zavito lazanjo s potočnimi rakci, moderno izvedbo na Štajerskem zelo priljubljenega ocvrtega piščanca, prilogo iz stročjega fižola z ocvirki in sladoled bučnega olja.

Za dodelavo postrežbe, koktajl presenečenja in vinsko spremljavo sta poskrbela dijak SŠGT Maribor Antonio Pintarič in študentka VSGT Maribor Ana Marija Šavli, ki sta se na dogodek pripravljala pod mentorstvom predavatelja Lovra Visočnika, barmana Davida Možiča in sommelierja Jerneja Lubeja.

Foto: STA

Promocija poklicev v gostinstvu in turizmu

A osrednji namen dogodka ni bilo uživanje 150 gostov, ki so imeli srečo, da so še pravi čas prišli do vstopnice, temveč promocija poklicev v gostinstvu in turizmu, kjer tudi na Štajerskem kronično primanjkuje kadra. "Najboljša promocija je zadovoljni študent. Čeprav so sprva, ko jih povabiš k sodelovanju na tem dogodku, še rahlo zadržani, so po izpeljani Žametni večerji vsi evforični in ponosni, da so lahko sodelovali pri tem. In ko potem to navdušenje vidijo drugi, ko ga prenašajo na druge, je naš namen dosežen," je povedala direktorica VSGT Tanja Angleitner Sagadin.

Študenti in dijaki imajo z dogodkom priložnost, da pokažejo svojo inovativnost in znanje širši javnosti, da sodelujejo z vrhunskimi strokovnjaki na svojem področju, predvsem pa dobijo dragocene izkušnje za nadaljnje delo. "Najbolj si bom zapomnil to, da je treba tudi takrat, ko je velika gneča, ohraniti mirno kri in organizirati ekipo," je povedal mladi kuharski up Lan Verko.

Foto: STA

Vstopnice so razprodali v 20 minutah

Čeprav so bile priprave dolgotrajne in je bilo na dan dogodka prisotne tudi nekaj nervoze, so vsi zatrjevali, da je to izkušnja, ki je ne bodo pozabili. "Z Žametno večerjo povezujemo mariborske Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem ter Biotehniško šolo. Drugi, ki smo tukaj, smo zgolj platforma za mlade, da se pokažejo," je povedal direktor mariborskega zavoda za turizem Jure Struc.

Vstopnice za večerjo vsako leto hitreje prodajo. "Za dogodek je bilo že prvo leto veliko zanimanja. Takrat smo prodali karte v petih dneh, drugo leto v uri in pol, letos pa v ne več kot 20 minutah," je pojasnil Struc.

