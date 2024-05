Japonska psička Kabosu pasme shiba inu, ki je zaslovela s spletnimi šalami oz. memi Doge, je danes poginila, je sporočila njena lastnica Atsuko Sato. Šaljive fotografije psičke, ki so se od leta 2010 širile po spletu, so bile ponavadi opremljene z napisi v polomljeni angleščini, ki so največkrat ponazarjali njene domnevne misli.

"Mislim, da je bila Kabo-chan najsrečnejša psička na svetu. In jaz sem bila najsrečnejša lastnica," je ob novici o smrti živali na svojem blogu zapisala Sato in se zahvalila vsem Kabosujinim oboževalcem.

Ker je bila Kabosu iz zavetišča, datum njenega rojstnega dne ni bil znan, vendar pa je Sato ocenila, da je bila stara 18 let. To presega povprečno življenjsko dobo psa pasme shiba inu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kabosu, the Japanese dog behind the Doge meme, has died pic.twitter.com/3h6idhJS2s — BNO News (@BNONews) May 24, 2024

Navdih za vzpostavitev kriptovalute Dogecoin

Leta 2010 je Atsuko Sato na svojem blogu objavila fotografijo psičke, na kateri ta sedi na zofi s prekrižanimi tačkami in zapeljivim pogledom. Od tam se je fotografija razširila na spletni forum Reddit in postala viralna spletna šala oz. meme.

Memi s Kabosu so bili običajno opremljeni z napisi v polomljeni angleščini, ki so šaljivo ponazarjali njene domnevne misli in misli drugih psov pasme shiba inu. Med drugim so navdihnili vzpostavitev kriptovalute Dogecoin, ki sta jo sprva za šalo vzpostavila dva inženirja programske opreme, zdaj pa je osma najdonosnejša kriptovaluta.

