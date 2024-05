Kraški ovčar je edina avtohtona slovenska pasma psov in po navedbah Kinološke zveze Slovenije velja za slovensko naravno dediščino. Mednarodno so bili kraški ovčarji priznani že leta 1939, takrat še pod imenom ilirski ovčar, vnovič in z današnjim imenom "kraševec" pa leta 1968.

Foto: Bor Slana/STA