Novomeščani živijo v strahu, po ulicah se potikajo potepuški psi

Krajani Novega mesta zadnje čase živijo v strahu, saj se po njihovih soseskah potikajo potepuški psi. O tem so že obvestili policijo, ki v večernih urah patruljira po ulicah, prav tako bo skupaj z zavetiščem za male živali koordinirala odlov.

Na Facebook profilu Krajevna skupnost Majce Šilc Novo mesto krajani opozarjajo na nevarne potepuške pse, ki se sprehajajo po njihovih soseskah. Kot izhaja iz zapisov in fotografij, ki so jih posneli, gre za tri večje pse.

Psi se potikajo po ulicah in vrtovih hiš, na Ragovem in območju Jakčeve ulice so ubili nekaj mačk, je v objavi zapisal Avgust Vrščaj, predsednik varnostnega sosveta krajevne skupnosti, ki sokrajane opozarja, naj bodo še posebej previdni pri sprehodih po gozdu.

Z dogajanjem je policija seznanjena in zvečer patruljira po ulicah, z zavetiščem za male živali pa naj bi sodelovala tudi pri odlovu, ki ga sicer še ni bilo. Na novomeški policijski upravi smo preverili, kaj se dogaja s potepuškimi psi in kako bodo ukrepali. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmejo.

Krajani medtem odgovorne pozivajo, naj hitro ukrepajo.