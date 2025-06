Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



19.02 Kako se bo odločil Donald Trump?

18.57 Ali ZDA evakuirajo veleposlaništvo v Iraku?

14.49 Fajon s kolegi z Bližnjega vzhoda o Gazi in Iranu

14.23 Izraelski obrambni minister: Ajatola ne sme več obstajati

13.47 Xi in Putin za prekinitev ognja med Iranom in Izraelom

10.44 BBC: Iran prvič povzročil resno škodo Izraelu

10.09 Izrael po iranskem napadu na bolnišnico obljublja odgovor

7.36 Izrael in Iran z novimi medsebojnimi napadi

6.35 Trump tik pred odobritvijo načrtov za napad na Iran: Potrpljenje mi je pošlo

19.02 Kako se bo odločil Donald Trump?

Ameriški predsednik Donald Trump po poročanju ameriških medijev že tretji dan zapored s člani kabineta in ekipo svetovalcev za nacionalno varnost sestankuje v prostoru za krizno upravljanje (Situation Room) v Beli hiši.

Sestanek v situacijski sobi je uradno kategoriziran zgolj kot predstavitev najnovejših obveščevalnih podatkov predsedniku ZDA, a po poročanju CNN je glede na to, da sestanek poteka v prostoru za krizno upravljanje, na kocki morda še veliko več.

Trump je opozoril, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo. Islamsko republiko je spet pozval k brezpogojni predaji, ki pa jo v Teheranu zavračajo. Po njegovih besedah je Iran že sporočil, da si želi pogajanj. Zatrdil je, da so v Teheranu celo predlagali, da bi pogajanja o iranskem jedrskem programu potekala v Beli hiši. Foto: Guliverimage

Donald Trump je v zadnjih dneh namreč razkril, da je že odobril načrt za ameriško pridružitev izraelskim napadom na Iran, a se še ni odločil, ali ga bo tudi dejansko ukazal ali ne. "Morda ga bom, morda ga ne bom. Kdo ve, kaj bom storil," je bil nejasen in skrivnosten.

Trump naj bi po navedbah virov med drugim sicer razmišljal o napadu ameriških sil na iranski jedrski objekt Fordov, navaja britanski BBC. Ta je zakopan globoko v goro, za njegovo uničenje pa bi bile potrebne posebne 14-tonske bombe za uničevanje bunkerjev, ki jih po navedbah ameriške televizije CNN lahko "dostavijo" le ameriški bombniki B-2.

18.57 Ali ZDA evakuirajo veleposlaništvo v Iraku?

Iz Baghada v Iraku sta danes poleteli najmanj dve potniški letali, ki pripadata ameriškemu ministrstvu za zunanje zadeve. Kakšna natanko je bila narava poletov, še ni znano, so pa na zunanjem ministrstvu ZDA že pred tednom dni napovedali, da bodo začeli z evakuacijo osebja, ki ni ključnega pomena za delovanje veleposlaništva v iraški prestolnici.

Multiple U.S. Department of State aircraft likely conducted evacuation flights from Baghdad, Iraq, in the past hour. pic.twitter.com/h41UD3FUsL — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 19, 2025

Letali sta glede na podatke portala Flightradar24 pristali v Amanu, prestolnici Jordanije.

14.49 Fajon s kolegi z Bližnjega vzhoda o Gazi in Iranu

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes s kolegoma iz Egipta in Katarja ločeno pogovarjala po telefonu o izraelsko-iranskem konfliktu ter o razmerah na območju Gaze, je zunanje ministrstvo (MZEZ) sporočilo na družbenem omrežju X. Že v sredo je o tem govorila s savdskim zunanjim ministrom.

Fajon in egiptovski zunanji minister Badr Abdelati sta se v pogovoru strinjala, da sta diplomacija in dialog ključnega pomena za preprečitev vojne večjih razsežnosti na Bližnjem vzhodu. Govorila sta tudi o nujnosti zagotovitve humanitarne pomoči v Gazi in nadaljnjih korakih za dosego miru na območju.

V pogovoru s katarskim zunanjim ministrom Mohamedom bin Abdulrahmanom bin Jasimom al Tanijem pa je Fajon pozdravila prizadevanja Katarja za nadaljevanje pogajanj za premirje v Gazi, zagotovitev humanitarne pomoči in izpustitev vseh talcev. Kot je ministrstvo še sporočilo na X, sta tudi izrazila obžalovanje nad dogajanjem v Izraelu in Iranu, ki da zaostruje razmere na Bližnjem Vzhodu.

14.23 Izraelski obrambni minister: Ajatola ne sme več obstajati

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v odzivu na današnji iranski napad na bolnišnico Soroka v Beršebi in na civiliste v osrednjem delu države dejal, da bo za napad odgovarjal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki po njegovem mnenju "ne sme več obstajati".

Hameneja je opisal kot "sodobnega Hitlerja" in poudaril, da ima ajatola "velik ideološki vpliv".

Obenem je Kac skupaj z Netanjahujem že odredil izraelski vojski, naj okrepi napade na islamsko republiko.

13.47 Xi in Putin za prekinitev ognja med Iranom in Izraelom

Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin sta se danes v telefonskem pogovoru strinjala, da je prekinitev ognja in sovražnosti med Izraelom in Iranom prednostna naloga. Pri tem sta obsodila zlasti agresivno ravnanje Izraela. Dogovorila sta se tudi za srečanje v začetku septembra, ki bo potekalo v Pekingu.

Foto: Guliverimage "Vsi vpleteni, zlasti Izrael, morajo čim prej prenehati z nasiljem, da se prepreči ciklično stopnjevanje in širjenje vojne," je v pogovoru s Putinom povedal Xi, poročata kitajska tiskovna agencija Xinhua in francoska AFP.

"Spodbujanje premirja in prenehanja nasilja sta najpomembnejši nalogi. Uporaba sile ni pravi način za reševanje mednarodnih sporov," je dodal kitajski predsednik.

Ruski predsednik Putin je v pogovoru s Xijem prav tako pozval k prekinitvi ognja, poročajo ruski mediji. "Rusija in Kitajska se držita enakih pristopov in odločno obsojata izraelska dejanja, ki kršijo Ustanovno listino ZN in druga načela mednarodnega prava," je po telefonskem pogovoru voditeljev obeh držav sporočil svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov.

Putin je ob tem znova potrdil pripravljenost Moskve za posredovanje v sporih na Bližnjem vzhodu, vključno s konfliktom med Izraelom in Iranom. Enako je v sredo storil v pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, vendar mu je ta v četrtek sporočil, naj raje najprej posreduje za končanje vojne v Ukrajini.

Predsednika Rusije in Kitajske sta se po navedbah Ušakova pogovarjala približno eno uro, pri čemer sta se posvetila tudi rezultatom vrha skupine G7, ki je od nedelje do torka potekal blizu Calgaryja v Kanadi, in izpostavila določena nesoglasja med voditelji držav članic skupine.

Septembra naj bi se dobila na Kitajskem

Putin in Xi sta se dogovorila tudi za srečanje, ki bo potekalo v začetku septembra na Kitajskem, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski predsednik se bo po besedah Ušakova udeležil vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Tianjinu, ki bo potekal od 31. avgusta do 2. septembra, nato se bosta s kitajskim voditeljem sestala 3. septembra v Pekingu, ko bodo na Kitajskem obeležili 80. obletnico konca druge svetovne vojne.

Xi in Putin sta se nazadnje srečala maja, ko so v Moskvi z vojaško parado prav tako obeležili 80 let od konca druge svetovne vojne v Evropi. Takrat sta oba pozdravila krepitev tesnih odnosov med državama in se zavzela za skupno zoperstavljanje mednarodnemu toku unilateralizma in hegemonističnega ustrahovanja.

10.44 BBC: Iran prvič povzročil resno škodo Izraelu

Kot poroča BBC, jutranji val napadov kaže, da ima Iran kljub izraelskim napadom še vedno možnost izstreljevanja raket, ki prebijejo zračno obrambo in povzročijo znatno škodo v Izraelu. Medij ocenjuje, da se je v četrtek prvič zgodilo, da je Iran z raketnimi napadi povzročil Izraelu veliko škodo, saj je v prejšnjih napadih večino raket zračna obramba prestregla ali te niso zadele pomembnih ciljev.

Izraelske reševalne službe so sicer sporočile, da je bilo v zadnjem valu iranskih napadov v četrtek ranjenih najmanj 65 ljudi. Trije ljudje so v resnem stanju, vključno z 80-letnim moškim in dvema ženskama, starima okoli 70 let, je v četrtek sporočila izraelska služba za nujne primere MDA.

10.09 Izrael po iranskem napadu na bolnišnico obljublja odgovor

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po iranskem napadu na bolnišnico na jugu države danes napovedal, da bo Teheran plačal veliko ceno. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odredil stopnjevanje napadov na Iran. V zadnjih iranskih napadih na Izrael je bilo po navedbah reševalcev danes ranjenih več kot 60 ljudi.

"Zjutraj so iranski teroristični diktatorji izstrelili rakete nad bolnišnico Soroka v Beršebi in nad civiliste v osrednjem delu države," je na omrežju X sporočil Netanjahu in dodal, da bo Teheran plačal veliko ceno.

Teheran bo za napad na bolnišnico plačal visoko ceno, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Foto: Reuters

Po napadu se je oglasil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog, ki je sporočil, da so "v takih trenutkih opomnjeni, kaj je na kocki in katere vrednote branijo", poroča britanski BBC.

Bolnišnico Soroko je danes neposredno zadela ena od iranskih raket, ki jih je Teheran ob nadaljevanju medsebojnih napadov danes izstrelil nad Izrael. Glede ne nekatere navedbe naj bi bila pri tem huje poškodovana. Iranski državni mediji poročajo, da je bilo tarča vojaško poslopje ob bolnišnici.

Skupno je bilo v današnjih napadih Irana na Izrael po podatkih reševalcev ranjenih najmanj 65 ljudi, od tega naj bi jih 18 utrpelo poškodbe, medtem ko so bili na poti do zatočišča. Trije so v resnem stanju, dva sta zmerno ranjena, ostali pa lažje.

7.36 Izrael in Iran z novimi medsebojnimi napadi

"Bolnišnica Soroka v Beršebi na jugu Izraela naj bi bila neposredno zadeta. Več podrobnosti sledi," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. Tiskovni predstavnik bolnišnice je medtem poročal o poškodbah objekta. "Trenutno ocenjujemo škodo, vključno z ranjenci. Javnost prosimo, da v tem času ne prihaja v bolnišnico," je dodal.

Za zdaj še ni podatkov o številu ranjenih in morebitnih žrtvah po napadu na bolnišnico. Foto: Reuters Obe državi sta poročali o novih medsebojnih napadih. Po Izraelu so se zjutraj znova oglasile sirene, potem ko je vojska zaznala več raket, izstreljenih iz Irana. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP so slišali eksplozije v Tel Avivu in Jeruzalemu.

Izrael je s petkovim obsežnim napadom na Iran sprožil nov val zaostrovanj na Bližnjem vzhodu. Medsebojni napadi so do zdaj zahtevali več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani. Po neuradnih podatkih je žrtev še precej več.

Med ubitimi so tudi vodilni možje iranskih oboroženih sil in več jedrskih znanstvenikov. Izrael trdi, da so napadi usmerjeni proti iranskemu jedrskemu programu, saj naj bi bila Islamska republika zelo blizu temu, da razvije jedrsko orožje.

Iran naj bi od petka proti Izraelu izstrelil okoli 400 raket, od katerih jih je približno 40 prebilo zračno obrambo, navaja tiskovna agencija Reuters.

6.35 Trump tik pred odobritvijo načrtov za napad na Iran: Potrpljenje mi je pošlo

Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo. Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je v torek zvečer odobril načrte za napad na Iran, a dokončne odločitve o tem še ni sprejel, ob sklicevanju na neimenovane uradnike poročajo ameriški mediji. Po navedbah virov je Trump zadržal odločitev o napadu, če bo Teheran privolil v opustitev svojega jedrskega programa.

Iranci sporočajo: Grožnje na nas nimajo vpliva

Iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej, je pred tem ZDA posvaril pred morebitno vojaško intervencijo v Iranu. V televizijskem nagovoru je zatrdil, da se njegova država ne bo predala ali privolila v vsiljen mir. Trumpu je tudi sporočil, da grožnje na Irance nimajo vpliva in da naj grozi tistim, ki se groženj bojijo.