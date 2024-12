Po dveh razprodanih koncertih v ljubljanskem klubu Cvetličarna ter koncertih v Beogradu, Skopju in Zagrebu se fantje iz skupine Joker Out za eno noč vračajo k domačemu občinstvu. Tokrat bodo razgreli štajerske oboževalce, prihajajo namreč v mariborski klub Štuk. Poleg raznih koncertov in zabav se lahko ves mesec udeležite tudi prazničnih dogodkov, ki jih prirejajo v praktično vseh krajih po državi.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Veseli december s čarobnimi dogodki

Ves december v praktično vseh slovenskih mestih in krajih potekajo razni praznični dogodki, ki vključujejo božično-novoletne sejme, drsališča na prostem, oglede jaslic, delavnice in koncerte. Med drugim praznične dogodke prirejajo v Ljubljani, Mariboru, Radovljici, Laškem, Kranju, Moravskih Toplicah, Murski Soboti, Portorožu, Kočevju, Ilirski Bistrici, Novem mestu, Izoli, Kopru, Črnomlju, Domžalah, Štanjelu, na Ptuju in Bledu.

Ta konec tedna bo še posebej pestro v Ljubljani in Mariboru ter na Bledu. Na Pogačarjevem trgu v prestolnici namreč ves mesec organizirajo koncerte na prostem. Ta konec tedna bosta tam nastopila Til Čeh (petek) in Manca Špik (sobota).

Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, ki vsako leto nestrpno čakajo predvsem na prihod decembrskih dobrih mož. To soboto na Snežni stadion pod Pohorjem (Maribor) prihaja Dedek Mraz, ki bo nato med 11. in 19. decembrom na praznično okrašeni kočiji potoval po mestnih soseskah in pozdravljal otroke. Na Blejskem gradu pa se bodo otroci razveselili sv. Miklavža, ki ga bodo pospremili tudi angelčki in parkeljni.

Dedek Mraz bo otroke v Mariboru pozdravljal vse do 28. decembra, ko se bo poslovil do prihodnjega leta. Foto: Visit Maribor

Polno zasedeni Perpetuum Jazzile

Pestro bo tudi na področju glasbe. Poleg Joker Out, ki se s koncertom v Mariboru za nekaj časa poslavljajo od domačega občinstva, bo tudi koncert dua Uroš in Tjaša, ki bosta v sklopu t. i. Baby shower turneje – (še) eno srce nastopila v Gorenji vasi. Maraaya medtem pripravljata veliki Miklavžev koncert z gosti na Rakeku, na sporedu pa je tudi 17. rojstni dan Radia Aktual v Areni Stožice. Tja prihajajo Neda Ukraden, Kvatropirci, Domenica, Davor Radolfi & Ritmo Loco, Koktelsi in Lima Len.

Na Kopah bodo ta konec tedna gostili Modrijane (petek) in hrvaško pevko Danijelo (sobota), polno zaposleni pa bodo tudi pri Perpetuum Jazzile. V petek jih namreč čaka nastop v Juršincih, dan kasneje pa še v Mozirju.

Perpetuum Jazzile so pred kratkim posneli priredbo božične klasike All I Want For Christmas Is You, konec leta pa pripravljajo praznična koncerta v hramu slovenske kulture. Foto: Arhiv Perpetuum Jazzile

V soboto se bo dogajalo še več. Med vidnejšimi glasbenimi nastopi sta zagotovo prednovoletni spektakel srbske turbofolk pevke Cece v celjski dvorani Golovec in hrvaškega pevca Petra Graša v Novem mestu. Organizatorji napovedujejo, da bo pričaral čarobno noč, napolnjeno z glasbo, čustvi in zabavo.

V Podčetrtku bodo gostili Siddharto, v Gorenji vasi Pera Lovšina in Španske borce, v Lenartu pa skupino Il Divji in Moniko Avsenik. Ansambel njenega brata Saša Avsenika prireja zimsko pravljico najlepših prazničnih melodij v Hali Tivoli, v Brežicah pa bodo obeležili 40-letnico skupine Niet.

Srbska diva Ceca bo zabavala obiskovalce koncerta v Celju. Foto: Mediaspeed

Srednjeveška glasba in dvoboji z meči

Celjski grad bodo tako v soboto kot nedeljo zavzeli srednjeveški vitezi. Na sporedu je namreč Zimski srednjeveški dan, edinstveno potovanje v preteklost, kjer se boste potopili v svet tradicije in pravljic. Organizatorji obljubljajo srednjeveško glasbo, dvoboje z meči, akrobatsko-plesne šove z ognjem, predstave z žonglerji, pravljični cirkus in še mnogo več.

Praznično vzdušje bo tudi v Mengšu (petek), Kostanjevici na Krki (sobota) in Mariboru (nedelja), kamor prihaja plesna senzacija, ki je obnorela ženske po vsem svetu. Gre za Hot Men Dance Show, eno najboljših moških revijalnih predstav, ki združuje moderni in erotični umetniški ples. Tokrat bodo nastopili v božičnih oblačilih. Predstava vključuje različne zvrsti glasbe s pridihom erotičnega plesa in zapeljevanja ter ni namenjena mlajšim od 18 let.

Cesta na grad bo v času dogodka Zimski srednjeveški dan zaprta, vozil bo brezplačni avtobus. Foto: Visit Celje

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

