Začenja se 21. festival animiranega filma Animateka

V Ljubljani bodo nocoj odprli 21. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Tudi letos bo festival v Kinodvoru in Slovenski kinoteki prikazal produkcijo z vsega sveta z okrog 300 filmi, razporejenimi v različne programe, med katerimi so tudi tekmovalni. Letošnja novost je program filmov po okusu festivalske ekipe.

Glavni tekmovalni program bo tudi tokrat namenjen kratkim animiranim filmom, tekmovalni program Mladi talenti Evrope študentskim animiranim filmom evropskih šol in akademij, v Slonovem tekmovalnem programu pa bodo prikazali animirane filme vsega sveta, namenjene otrokom.

Edini slovenski film v glavnem tekmovalnem programu bodo Tri tičice Zarje Menart, med študentskimi deli pa bosta tekmovala filma Onkraj obraza Anje Resman in Tempomaximus Brine Fekonja. Obe prihajata z Univerze v Novi Gorici. Tekmovalen je tudi program VR del, ki jih bodo prikazovali v MSUM in se bodo prav tako potegovali za nagrado, vredno tisoč evrov.

Letošnje filme izbirali med 800 prijavljenimi deli

Festivalska ekipa, ki jo vodi Igor Prassel, je letošnje filme izbirala med 800 prijavljenimi deli. Na festivalu vsakič predstavijo tudi izbor celovečernih avtorskih animiranih filmov. Tokrat jih bodo prikazali sedem, trije med njimi so nominirani za evropsko filmsko nagrado.

V Svetovni jagodni izbor, ki je še eden od programov, so povezali eklektičen nabor najboljših kratkih filmov z vsega sveta, tudi nagrajence s številnih festivalov. Svoj izbor so dodali še člani Kinotripovega filmskega kluba s filmi na tematike, ki so blizu mladim, med njimi bo film Ane Čigon Maček med vrati.

Niso pozabili niti na dokumentarne niti na neme filme

Organizatorji iz Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta niso pozabili niti na dokumentarne animirane filme niti na ljubitelje nemih filmov. V tem delu bodo prikazali najstarejši ohranjeni film mojstrice animacije v tehniki izrezljanke – Dogodivščine princa Ahmeda iz leta 1926 Lotte Reiniger, ki jih bo na klavirju in klaviaturah spremljala Polona Janežič. Strokovni del AnimatekaPRO v Stari mestni elektrarni pa bo namenjen spoznavanju skrivnosti nastajanja animiranih filmov.

Na letošnjo edicijo opozarja plakat, ki ga je ustvarila dolgoletna obiskovalka festivala, v Franciji živeča estonsko-hrvaška avtorica Chintis Lundgren. Ta je tudi letošnja festivalska rezidentka in članica žirije, predstavlja pa se še z razstavo v Kinodvoru. V razstavnem delu festivala, ki bo trajal do nedelje, je na ogled tudi ustvarjalnost animatork Anje Resman in Zarje Menart.