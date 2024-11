Prihaja 26. Slovenski festival vin!

V ljubljanski Cankarjev dom prihaja že 26. Slovenski festival vin, najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina v Sloveniji. Festival, ki bo potekal v četrtek in petek, 14. in 15. novembra, od 14. do 20. ure v dveh dvoranah in dveh predavalnicah Cankarjevega doma, obljublja predstavitev več kot 125 vinarjev in kulinarikov, kar deset vodenih delavnic, delavnico za vinarje in priložnost okusiti več kot 600 vinskih vzorcev.

Častni pokrovitelj 26. Slovenskega festivala vin je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Prvi dan festivala bo potekalo uradno odprtje, kjer bodo organizatorji razglasili zmagovalce letošnjega strokovnega ocenjevanja vin. Priznanja najboljšim bodo podeljevali častni pokrovitelj dogodka minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, vodja strokovne komisije prof. dr. Tatjana Košmerl in Tihomir Kovačič, direktor Slovenskega festivala vin.

DEGUSTACIJA NA VEČ KOT 125 RAZSTAVNIH PROSTORIH

Na dvodnevnem prazniku vina v Cankarjevem domu bo na voljo več kot 125 razstavnih prostorov, med katerimi se bodo tradicionalno predstavili vinarji vseh vinorodnih okolišev Slovenije, obiskovalci pa bodo imeli možnost okusiti tudi tuja vina. Vinarji se bodo predstavili tudi v okviru Salonov, in sicer Delegacije Vlade Katalonije za Centralno Evropo, Konzorcij Vipavske doline, Salon Mabat in salon Wine Expert.

NOVO: SALON MLADIH VINARJEV

Mladi vinarji nadaljujejo družinsko tradicijo in prinašajo svežino v slovensko vinogradništvo s kombinacijo tradicionalnih metod in sodobnih, trajnostnih pristopov. Zato so se organizatorji Slovenskega festivala vin odločili, da posebno pozornost na festivalskem dogajanju namenijo prav mladim v okviru Salona mladih vinarjev. Tokratni Salon predstavlja uvod v večji, samostojen vinsko-kulinarični dogodek, ki bo v prihodnje izobraževal mlade obiskovalce o pravilnem, kulturnem pitju vina.

RAZGLASITEV NAJBOLJE OCENJENIH FESTIVALSKIH VIN

Tudi letos je potekalo festivalsko ocenjevanje prijavljenih vinskih vzorcev. Vsi sodelujoči vinarji so svoja vina, ki jih bodo predstavili prav na festivalu, lahko prijavili na festivalsko ocenjevanje, ki ga je že pred festivalom izvedla strokovna komisija s prof. dr. Tatjano Košmerl na čelu.

V okviru strokovnega ocenjevanja za 26. Slovenski festival vin, ki je potekalo 8. in 9. novembra 2024, je bilo 7-članski komisiji zaupanih 138 vzorcev. Med vsemi vzorci je strokovna komisija ocenila 16 penečih belih vin, 4 peneča rose vina, 54 belih suhih mirnih, 5 belih mirnih z ostankom sladkorja, 10 oranžnih vin, 4 rose vina in 45 vzorcev mirnih rdečih. Iz napisanega števila vzorcev je razvidno, da je strokovna komisija imela novo kategorijo oranžnih vin, po posameznih kategorijah pa bodo zmagovalci razglašeni v štirih kategorijah. V primerjavi s prejšnjimi leti so bila vina prepoznana kot še »višje« kakovosti, o čemer priča tudi povprečna ocena letošnjih ocenjenih vzorcev, ki je znašala 86,5 točk, kar je za dve točki več v primerjavi z lani.

Zmagovalci letošnjega ocenjevanja festivalski vin v posamezni kategoriji bodo razglašeni prvi dan festivala, in sicer 14. novembra ob 16. uri v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Priznanja najboljšim bodo podeljevali častni pokrovitelj dogodka minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, vodja strokovne komisije prof. dr. Tatjana Košmerl in Tihomir Kovačič, direktor Slovenskega festivala vin.

VODENE DELAVNICE ZA OBISKOVALCE

Na Slovenskem festivalu vin bodo potekale tudi različne vodene delavnice, ki bodo udeležencem omogočile poglobljeno spoznavanje sveta vin in pijač. Predstavljene bodo svetovne grenčice, prav tako pa bo na voljo vpogled v prihajajoče svetovne modne trende aromatiziranih pijač. Zanimivi bosta tudi delavnici spoznavanja sorte vina v temi in delavnica onkraj čokolade in vina, ki ju pripravlja Društvo za razvoj kulture pitja Sommelier Slovenije. Raziskovali bomo nove pristope za reševanje izzivov vinskega sektorja, okušali najbolje ocenjena vina festivala ter podrobneje spoznavali družino Cabernejev. Poseben poudarek bo na ustvarjanju legendarnega slovenskega vinarja Stanka Čurina, ob tem pa tudi na inovacijah v vinskem okušanju, kot je pairing brezalkoholnih vin. Festival bo popestrila tudi slikarska zabava, kjer bodo udeleženci ustvarjali s čopičem v eni roki in kozarcem vina v drugi.

VARNA POT DOMOV S FESTIVALA

Tudi letos bodo obiskovalce Slovenskega festivala vin o pomembnosti varne poti domov opozarjali moderatorji Zavoda Varna pot. Njihov ključni nasvet je, da že pred odhodom na dogodek pomislimo, kako bomo varno prispeli domov. Če načrtujemo druženje, v katerem bomo nazdravili s kozarčkom ali dvema, bodimo odgovorni in si vnaprej zagotovimo najprimernejši način prevoza. Na festivalu boste lahko ob prijetni debati z njihovimi moderatorji izvedeli več o pasteh vožnje pod vplivom alkohola, opravili alkotest, preverili svoje psihofizično stanje in se odločili, kdo vas bo varno odpeljal domov – trezen prijatelj, avtobus, vlak ali taksi. Prispevajmo svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ – za manj nesreč na slovenskih cestah. Vsak od nas šteje.

VSTOPNICE SO ŽE NA VOLJO! Vstopnice za festival in delavnice so že na voljo prek sistema Proticket, sicer pa bodo na voljo tudi na blagajnah na dan festivala. Več o dogajanju in sodelujočih na spletni strani Slovenskega festivala vin, Facebook in Instragram profilu.

Več:

Prireditev je del programa NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA.

Organizator Slovenskega festivala vin – Proevent d. o. o.

Slovenski festival vin pot podpirajo:

