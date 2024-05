V naselju Winnetka v Illinoisu je naprodaj hiša iz filma Sam doma, iz katere je Kevin McCallister leta 1990 podil tatova Harryja in Marva, poroča Entertainment Tonight. Hišo so dali na trg po 12 letih premora, zanjo pa želijo 5,25 milijona dolarjev (4,83 milijona evrov).

Hiša, velika 9.126 kvadratnih metrov, je od leta 1990, ko je izšel prvi film iz franšize Sam doma (Home Alone) doživela korenito preobrazbo, a ohranila nekaj ključnih značilnosti. Zgrajena je bila leta 1921. Leta 2012 jo je za 1,585 milijona dolarjev (1,46 milijona evrov) kupila družba Dawn McKenna s sedežem v Chicagu, ki jo zdaj prodaja naprej.

V hiši so povečali bivalne prostore ter dodali notranje košarkarsko igrišče, telovadnico in hišni kino. Danes ima pet spalnic in šest kopalnic. Pri prenovi notranjosti so se osredotočili predvsem na ustvarjanje luksuza. Kot pravijo, je hiša del ameriške zgodovine in "verjetno ena najbolj znanih hiš na svetu".

Kako je videti danes, si oglejte v spodnjem posnetku:

Za produkcijo filma odšteli 18 milijonov dolarjev

Na posnetku, ki so ga objavili v družbi, nas ena od nepremičninskih posrednic popelje skozi hišo. Najprej se ustavi pri stopnicah in gledalce vpraša, ali se jim posnetki, kjer je živel Macaulay Culkin v vlogi Kevina McCallisterja, zdijo znani.

Film Sam doma, ki ga je režiral Chris Columbus, je hitro po izdaji postal svetovni fenomen in je še danes ena izmed nepogrešljivih božičnih klasik. V njem v glavnih vlogah poleg Culkina igrajo še Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara in John Heard. Za produkcijo filma so odšteli 18 milijonov dolarjev (16,57 milijona evrov), z njim pa so zaslužili 476 milijonov dolarjev (438,29 milijona evrov). Culkin je zaigral tudi v drugem delu filma Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York).

Film Sam doma je hitro po izdaji postal svetovni fenomen in je še danes ena izmed nepogrešljivih božičnih klasik. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: