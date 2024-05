Na 77. mednarodnem filmskem festivalu v francoskem Cannesu je bila nagrajena tudi slovenska manjšinska koprodukcija. Film Mož, ki ni mogel molčati režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića je prejel zlato palmo v kategoriji kratki film. Nastal je v koprodukciji Hrvaške, Francije, Bolgarije in Slovenije.

Film Mož, ki ni mogel molčati je nastal po resničnih dogodkih. Dogaja se leta 1993 v Bosni in Hercegovini. Potniški vlak se ustavi, napadle so ga srbske paravojaške sile. Ko se vojaki spravijo na nedolžne civiliste, se jim le eden od 500 potnikov upa zoperstaviti. Plačal bo z življenjem.

Film o moralni dilemi velike večine ljudi

Iz Slovenije je sodelovala produkcijska hiša Studio Virc. Kot je povedal producent Boštjan Virc, je zgodba, ki jo prinaša film, izjemno pomembna tudi za današnji čas, saj pripoveduje o moralni dilemi velike večine ljudi, ki zaradi strahu gledajo stran. "Festival v Cannesu je največji in najpomembnejši svetovni filmski festival, njegov glavni tekmovalni program pa sveti gral in ambicija vsakega filmarja," je dodal.

Direktor fotografije je Gregor Božič. Ob uvrstitvi filma v konkurenco za zlato palmo je povedal, da je bilo delo za film "izjemno premišljeno, od začetne ideje, do realizacije in distribucije, vse je bilo natančno in spretno odmerjeno".

V glavni vlogi nastopa hrvaški zvezdnik Goran Bogdan, v filmu so zaigrali še Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko in Robert Ugrina.

Filmski festival v Cannesu se je s podelitvijo nagrad sklenil v soboto. Zlato palmo, glavno nagrado festivala, je prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja.

Glavno nagrado festivala je prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja. Foto: Reuters

Preberite tudi: