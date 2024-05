Zlata palma v Cannesu za film Anora režiserja Seana Bakerja

Na 77. filmskem festivalu v Cannesu je najprestižnejšo nagrado, zlato palmo, prejel film Anora neodvisnega ameriškega režiserja Seana Bakerja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel film All We Imagine as Light indijske režiserke Payal Kapadia. V konkurenci za nagrado je bilo letos 22 filmov.

Anora, tragikomedija z elementi gangsterskega filma pripoveduje o striptizeti Ani, ki spozna oligarhovega sina Vanjo. Mladenič se v mladostniški nepremišljenosti že po nekaj dneh poroči z Ani, na veliko nezadovoljstvo svojih staršev. Kritiki so film pohvalili zaradi duhovitosti, odličnih igralcev in nepričakovanih preobratov. V glavni vlogi je zaigrala Mikey Madison.

Film All We Imagine as Light režiserke Payal Kapadia prinaša zgodbo dveh medicinskih sester v Mumbaja, ki se zbližata v mestu z 20 milijoni ljudi.

Nagrado žirije je na nocojšnji slovesnosti prejel Francoz Jacques Audiard za muzikal Emilia Perez. Za vlogo v muzikalu pa so nagrado za najboljšo igralko tokrat skupaj prejele Karla Sofia Gascon, Selena Gomez, Zoe Saldana in Adriana Paz. Gascon, ki je prva transspolna igralka, ki je prejela nagrado v Cannesu, se je ob prevzemu nagrade zahvalila svoji družini ter nagrado posvetila "vsem transspolnim osebam, ki trpijo", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Profimedia

Nagrado za najboljšo režijo je prejel Miguel Gomes za film Grand Tour.

Posebna nagrada žirije v roke iranskega režiserja, ki je naskrivaj zapustil domovino

Iranski režiser Mohammed Rassulof je prejel posebno nagrado žirije. Leta 1972 rojenega režiserja so v Teheranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje, a je naskrivaj zapustil domovino, da se je lahko udeležil festivala. Predstavil je film The Seed of the Sacred Fig o protestih v Iranu po smrti mlade Mahse Amini septembra 2022.

Za scenarij je bil nagrajena francoska režiserka in scenaristka Coralie Fargeat za film The Substance, ki ga je tudi režirala. Film z Demi Moore in Margaret Qualley pripoveduje o nekoč slavni televizijski ikoni Elizabeth Sparkle (Demi Moore), ki vzame skrivnostno snov, da bi ustvarila mlajšo različico sebe (Margaret Qualley), eksperiment pa ima brutalne posledice.

Fargeat se na odru zahvalila igralki Demi Moore in po pisanju dpa povedala: "Film govori o ženskah in o tem, kaj morajo ženske v svetu še vedno prestajati." Zahvalila se je vsem ženskam, ki spregovorijo, in dejala: "Resnično verjamem, da potrebujemo revolucijo, in mislim, da se še ni začela."

Nagrado za najboljšega igralca pa je prejel ameriški igralec Jesse Plemons za film Kinds of Kindness režiserja Yorgosa Lanthimosa.

Žiriji je letos predsedovala režiserka lanskoletne kinematografske uspešnice Barbie Grete Gerwig.

Zmagovalni film tekmovalne sekcije un certain regard (posebni pogled) je drama Black Dog, ki jo je režiser Guan Hu postavil na obrobje puščave Gobi na severozahodu Kitajske. Njen protagonist je samotarski možak, ki se v svoje rojstno mesto vrne po odsluženi zaporni kazni. Službo dobi v patrulji, ki naj bi iz mesta še pred začetkom olimpijskih iger odstranila vse potepuške pse, a nato se nepričakovano naveže na zapuščenega črnega psa, so vsebino filma povzeli na festivalski spletni strani.

Nagrado za življenjsko delo prejel ustvarjalec vojne zvezd

Zlato palmo za življenjsko delo je na nocojšnji slovesnosti prejel ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas. "Vojna zvezd ni nič drugega kot mitologija," so organizatorji med drugim zapisali v izjavi in se poklonili legendarnemu 79-letnemu ameriškemu producentu in režiserju.