Kaj nosimo to poletje? Te trende so napovedale zvezdnice v Cannesu.

Filmski festival v Cannesu se je že približal koncu. Zvezdnice so nas s svojimi stili ponovno navdušili in z njimi napovedali prihajajoče trende, ki bodo še posebej aktualni letos poleti.

Bleščice, bleščice, bleščice ...

Letos se jim zares ne boste mogli izogniti. Zvezdnice jih letos veselo uporabljajo, to smo zasledili že na dogodku Met Gala 2024, sedaj pa tudi na filmskem festivalu v Cannesu, kjer so Emma Stone, Lea Seydoux in Lily Gladstone občinstvo zaradi leska svoje obleke pustile odprtih ust. Bleščice lahko dodate tudi na telo, obraz ali pa k modnim dodatkom, ki bodo popestrili vaš glamurozni videz.

Emma Stone je zasijala z bleščečo obleko. Foto: Guliverimage

Lea Seydoux Foto: Guliverimage

Ne zakorakajte v poletje brez bele obleke

Dolge bele obleko bodo letos še kako priljubljene. Z njimi boste izražali nežnost, ženstvenost in prefinjenost. Material naj bo lahek in primeren za toplejše dni. Obleko lahko nosite na večerjo, sprehod po mestnem jedru ali pa čez kopalke. Prepričani smo, da se boste v njej počutili izjemno, zato je ne pozabite vključiti v svojo poletno garderobo.

Meryl Streep v odtenkih bele elegance. Foto: Guliverimage

Na jugu Francije so blesteli tudi klobuki

Anya Taylor-Joy je v slogu dive zlate dobe Hollywooda navduševala z različnimi klobuki, ki jih je nosila. Masivna pokrivala ne bodo poskrbela le za zapeljiv videz, ampak tudi za vaš čudoviti obraz, ki ga morate vsak dan varovati pred sončnimi žarki.

Anya Taylor-Joy Foto: Guliverimage Margaret Qualley Foto: Guliverimage Meryl Streep Foto: Guliverimage

Obleke s steznikom ne gredo iz mode

Margiela efekt ostaja v trendu. Učinek slavne modne revije Maison Margiela Artisanal je svoj vpliv ponesel do Cannesa. Zvezdnice sicer niso segle do steznika Kim Kardashian, a verjamemo, da so si vseeno oddahnile, ko so lahko slekle utesnjen steznik.

Greta Gerwig navdušila z obleko znamke Maison Margiela. Foto: Guliverimage

Pozabite navaden džins, dodajte mu kristale, bleščice in ostale okrasne elemente

Džins na džins, oprijet džins, široke džins hlače ... Tako je, vse to je v trendu, če dodate detajle, ki bodo poskrbeli za drugačnost in edinstvenost. V svoj stajling iz džinsa vključite kristale, bleščice, vzorce in ostale elemente, ki bodo vaš stil naredili poseben.

Sienna Miller Foto: Guliverimage

