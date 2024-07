Parkiral sredi splitske rive in si skuhal kavo

Znani nemški barist oziroma strokovnjak za pripravo kave Dritan Alsela, ki ima na Instagramu več kot milijon, na TikToku pa več kot 2,7 milijona sledilcev, se te dni mudi v Dalmaciji. Trenutno je v Dubrovniku, pred nekaj dnevi pa je obiskal Split in se tam lotil drzne promocijske poteze.

Svojega terenca, ki ima v prtljažniku profesionalni kavni aparat, je parkiral kar sredi splitske rive, sicer območja za pešce, in si tam skuhal kavo, medtem ko so ga domačini in turisti nejeverno opazovali. Ko je kavo popil, se je vrnil v avto in se vzvratno odpeljal z rive, nato pa vse skupaj objavil na družbenih omrežjih.

"Prihranite denar, kavo si skuhajte sami," je ob posnetku zapisal Nemec albanskih korenin, ki ima v Nemčiji več kavarn, organizira pa tudi izobraževanja o pripravi kave in risanju na mlečno peno.

Dovoljenja za vožnjo po rivi ni imel

Posnetek je seveda pritegnil ogromno pozornosti, nekateri so bili nad njegovo potezo navdušeni oziroma se jim je vsaj zdela duhovita, druge pa je njegova predrznost precej razjezila. "Kdo mu je dovolil, da parkira sredi rive?" se sprašujejo spletni uporabniki, isto vprašanje pa so novinarji Slobodne Dalmacije zastavili tudi mestnim oblastem. Izvedeli so, da Alsela ni zaprosil za nikakršno dovoljenje za uporabo javne površine, pa tudi, da mu takšnega dovoljenja v nobene primeru ne bi izdali. Za vožnjo po območju za pešce je sicer zagrožena globa v višini 60 evrov, a ni jasno, ali mu jo bodo tudi izrekli.