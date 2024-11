Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Pregled martinovanj po Sloveniji

Za vinogradnike in druge ljubitelje dobrega vina bodo prihodnji dnevi v znamenju njihovega osrednjega praznika – martinovega. Ta v vseh vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to velik praznik v letu. Obeležujejo ga vsako leto 11. novembra, na god sv. Martina.

Po vsej Sloveniji različna društva in predvsem gostinci praznik obeležujejo z organizacijo družabnih, etnoloških in športnih prireditev. Največ ljudi vsako leto privabi martinovanje na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, kjer se zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Ne le v štajerski prestolnici, martinovali bodo tudi v Ljubljani, Laškem, Ormožu, Velenju, Šmartnem, na Ptuju, Krasu in še marsikje drugje.

V spodnji grafiki si oglejte, v katerih krajih po državi so najavili martinovanja na prostem (vir: STA):

Pester izbor glasbenih dogodkov

Praznovanje veselja ob novi letini vina bodo pospremili številni glasbeniki in glasbene skupine, ki bodo z nastopi zabavali obiskovalce martinovanj. V Mariboru bodo gostili skupine Friški kvintet, Gadi in Orlek, na Obalo (Koštabona) prihajajo Neda Ukraden, Luka Basi, Modrijani in Skupina Tequila, v Medvode Dejan Vunjak in skupina Mambo Kings, na Studenec (Sevnica) Modrijani, v Šentvid pri Stični pa Pero Lovšin in Španski borci.

Poleg martinovanj so na sporedu še nekateri drugi koncerti. V Velenju bodo gostili hrvaškega glasbenika Petra Graša in z njim prepevali njegove največje hite, kot so Moje Zlato, Ako te pitaju, Fritula in Ko nam brani. Na Koroško (Dravograd) prihaja lomilec ženskih src Žan Serčič, legendarni Adi Smolar pa prireja dva koncerta – v petek v Bohinjski Bistrici, v soboto pa še v Kobaridu.

Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje balkanske glasbe, ki bo odmevala v Areni Stožice. Ob praznovanju drugega rojstnega dne Radia Best FM bodo tamkajšnji oder zatresli Seka Aleksić, Darko Lazić, Sanja Vučić, Jovan Perišić, Breskvica in MC Stojan, obljubljajo pa tudi goste presenečenja.

Grašo, ki prihaja v Velenje, se je konec oktobra razveselil rojstva drugega otroka. S partnerko Hano Huljić sta sina Tonija poimenovala po pevčevem pokojnem dedku. Foto: Mediaspeed

Podeželje v središču mesta

Ne bo pa vse samo v znamenju martinovanj. Obiščete lahko tudi festival November Gourmet Ljubljana, ki se ves mesec odvija v prestolnici. Tam vas čaka mesec kulinaričnih dogodkov, delavnic in menijev za vse okuse in žepe. Ne zamudite raznovrstnih prireditev, katerih rdeča nit sta dobra hrana in vino.

V Ljubljani je v soboto na sporedu še en s kulinariko povezan dogodek. Na Bregu ob Ljubljanici pripravljajo Eko tržnico, kjer bodo obiskovalcem na voljo ekološki pridelki in izdelki. Namen dogodka je mestnemu prebivalstvu približati življenje na podeželju. Tako boste lahko preizkusili in kupili kakovostne lokalno pridelane izdelke ter spoznali ljudi, ki stojijo za njimi. S tematskimi animacijami bo poskrbljeno tudi za najmlajše.

Tisti, ki konec tedna raje preživite aktivno, pa se lahko udeležite drugega Lahinja traila, teka v osrčju Bele krajine. Preizkusite se lahko na deset- ali 18-kilometrski trasi, tečete skozi enega najmanjših parkov v Sloveniji in uživate v barvah jeseni.

V srcu mestnega središča boste lahko srečali podeželje. Foto: Rene Knapič

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: