Prihajajoči konec tedna je po enoletnem premoru zaradi lanskoletnih poplav znova na sporedu K24 Ultra Trail, na katerem pričakujejo rekodno število tekačev. V Sežani bodo praznovali in okušali pršut in teran, v Bohinju pa pripravljajo zabavo za vse generacije.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

V Črni na Koroškem se bodo potili, v Bohinju zabavali

Po enoletnem premoru zaradi lanskoletnih uničujočih poplav se v Črni na Koroškem znova pripravljajo na noro dirko po koroških vrhovih. Gre za K24 Ultra Trail, kjer se bodo tekmovalci pomerili na treh trasah, dolgih 24, 50 in 100 kilometrov. Letošnje leto pričakujejo rekordno število tekačev (nekaj manj kot 900) iz 25 različnih držav. Dogodek bo potekal od petka do nedelje, vključeval pa bo tudi bogat spremljevalni program. V petek bodo za zabavo poskrbeli Polkaholiki in DJ Ukac, v soboto pa zasedba Mi2.

Medtem ko se bodo v Črni na Koroškem potili in tekmovali za čim boljše rezultate, se bodo v Bohinju zabavali ob glasbi. Na sporedu je namreč tradicionalna Bohinjska noč, kjer bo v soboto poskrbljeno za vse generacije. Program dogajanja namreč vključuje tako aktivnosti za otroke kot za odrasle. Med nastopajočimi so Čuki, akrobatska skupina Dunking Devils, skupina Tabu in DJ Kuky.

Dunking Devils je slovenska akrobatska skupina iz Ljubljane, ustanovljena leta 2008. Foto: Mediaspeed

V Lovrencu Prifarski muzikanti, v Juršincih Leteći odred

Za zabavo bo poskrbljeno tudi na Štajerskem. V petek in soboto je na sporedu tradicionalna Noč pod topoli v Juršincih, kjer se bodo zbrala zveneča imena tako iz Slovenije kot Hrvaške. Dogodek organizirajo v okviru praznovanja občinskega praznika. V petek bosta zbrane zabavali skupini Flirrt in Leteći odred, v soboto pa Dejan Dogaja, Mejaši in skupina Skater.

V Lovrencu na Pohorju pa pripravljajo koncert skupine Prifarski muzikanti, ki bo obiskovalce popeljala v svet ljudskih pesmi. Organizatorji obljubljajo, da bodo nastopajoči s svojo prepoznavno mešanico tradicionalnih napevov in priredb starih popevk zbrane popeljali na čarobno glasbeno potovanje, polno nostalgije in veselja.

Vstop na koncert Prifarskih muzikantov v Lovrencu na Pohorju je prost. Foto: Mediaspeed

Sklep olimpijskih iger v Parizu, pri nas v Velenju

Če ste navdušenci nad športom in radi navijate za naše junake, bo ta konec tedna poskrbljeno tudi za vas. Od 26. julija do 11. avgusta namreč v Parizu potekajo olimpijske igre, ki jih lahko v sklopu olimpijskega festivala spremljate tudi na velikih zaslonih na različnih lokacijah po Sloveniji. Prihajajoči konec tedna olimpijski festival prihaja v Velenje. Med četrtkom in soboto boste lahko tam med drugim navijali za slovenske rokometaše, golfiste in plezalce. Tekme olimpijskih iger si lahko ogledate tudi na terasi mariborske kavarne Astoria.

Tudi to nedeljo se lahko ljubitelji starin, umetniških del in drugih predmetov, ki imajo zbiralsko ali nostalgično vrednost, udeležite bolšjega sejma starin v Ljubljani. Na Bregu ob Ljubljanici bodo med drugim naprodaj pohištvo, okrasni predmeti in posoda, ki še niso izgubili svoje uporabne vrednosti. Na sejmu boste lahko odkrili številne najdbe, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej ter so zaradi tega še bolj osupljive in posebne.

Tako so za slovenske olimpijce prejšnji konec tedna navijali v Zagorju ob Savi. Foto: Olimpijski komite Slovenije

V Blagovici Modrijani, v Krškem Polkaholiki

Na sporedu je tudi nekaj gasilskih veselic, ki so še posebej priljubljene med mladimi. V petek priporočamo obisk Žabnice (Kranj), kjer bodo zbrane zabavali Modrijani, ali Blagovice, kjer bo nastop skupine Gadi.

Pestro glasbeno dogajanje je na sporedu tudi v soboto. Drugi dan bodo v Žabnici (Kranj) nastopili Calypso, v Blagovici pa Dejan Vunjak. Med veselicami priporočamo še tisto v Šentjuru (Dole) z SOS Kvintetom, Grosupljah (Gatina) s skupino Vzrock, Dolah pri Litiji s Firbci, Krškem (Raka) s Polkaholiki in Velikih Laščah (Karlovica) z ansamblom Stil.

Polkaholiki bodo v petek nastopili v Črni na Koroškem na K24 Ultra Trailu, v soboto pa na gasilski veselici v Krškem. Foto: Mediaspeed

Okusite kraški pršut in teran ter spoznajte kraško gostoljubje

Na področju kulinarike je tudi ta konec tedna na sporedu nekaj dogodkov za razvajanje brbončic. V Dutovljah bodo v soboto in nedeljo obeležili že 52. Praznik terana in pršuta, najstarejšo etnološko prireditev na Krasu. Gre za osrednji praznik Kraševcev ter vseh ljubiteljev kraške kulinarike in običajev. Na dogodku boste lahko okusili sloviti kulinarični posebnosti, kraški pršut in teran, ter spoznali značilno kraško gostoljubje. V glasbenem programu bodo v soboto nastopili Luka Basi, Miran Rudan inDesign ter Ansambel Nebojsega, v nedeljo pa Zvita Feltna in Modrijani.

V petek se bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalno odvijala Odprta kuhna. V okviru poletja v Kamniku je vsak petek na sporedu še Kul(inarični) petek. Tamkajšnji park Evropa se tako spremeni v družabno shajališče ljubiteljev lokalne kulinarike. Park se napolni s stojnicami s pestro kulinarično ponudbo gostincev iz Kamnika in okolice, izkušnjo pa dopolnijo domači pivovarji in različni glasbeniki.

Najstarejša etnološka prireditev na Krasu v 52. izvedbi prinaša pestro dogajanje v Dutovljah in bližnjih krajih. Foto: Praznik terana in pršuta Dutovlje

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: