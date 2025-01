Izbrali bodo najboljši slovenski golaž

V prestolnici se bodo ta konec tedna zbrali ljubitelji madžarske mesne enolončnice, ki bodo tekmovali v pripravi najboljšega golaža. Organizatorji obljubljajo pester dogodek, na katerem ne bo manjkalo hrane, zabave in iger. Med vidnejšimi dogodki je še planiški smučarski maraton, obiščete pa lahko tudi katerega od številnih koncertov.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Druženje nekdanjih glasbenih rivalov

Prihajajoči konec tedna ponuja pestro ponudbo glasbenih dogodkov, na katerih se bodo zbrali slovenski glasbeniki. V Radljah ob Dravi bosta moči združila nekdanja glasbena rivala Tomi Meglič in Miha Guštin, ki bosta na odru vsak s svojo kitaro obujala spomine in za udeležence pripravila pravo glasbeno poslastico. Zadnji delovni dan tega tedna bo na odru tudi duo Maraaya, ki prvič prihaja na Vransko, v nedeljo pa bo obiskal še Žirovnico.

V Bovcu bodo tokrat gostili Luko Basija in njegovo ženo Nastjo Gabor, v Škocjanu Klapo Semikanta, v Domžalah pa Ansambel Jureta Zajca pripravlja veliki koncert ob deseti obletnici delovanja. Obiščete lahko tudi predzadnji koncert Uroša in Tjaše pred prihodom nove družinske članice, in sicer na Bledu, ali se odpravite na Kope, kjer bodo tokrat za zabavo skrbeli Poskočni muzikanti.

Miha Guštin in Tomi Meglič v Radljah ob Dravi pripravljata intimen akustični koncert. Foto: Marko Alpner

Smučarski tek v dolini pod Poncami

Če se raje kot na koncert odpravite v naravo in konec tedna preživite aktivno, smo za vas izbrskali dva zanimiva športna dogodka. Tako sobotni kot nedeljski dan sta rezervirana za mednarodni smučarski maraton v Planici, ki je primeren tako za začetnike kot profesionalne športnike. Preizkusite se lahko v štirih različnih razdaljah – na 42, 21, deset ali pet kilometrov, posebna trasa pa je rezervirana tudi za otroke.

Na Mariborskem Pohorju pa se v nedeljo začenja svetovno prvenstvo v paraalpskem smučanju, ki bo vključevalo več disciplin, med drugim smuk, super G, slalom in veleslalom. Prireditev bo pritegnila najboljše paraalpske smučarje z vsega sveta, ki bodo s svojo izjemno tehniko in vztrajnostjo navdušili obiskovalce.

Udeleženci planiškega smučarskega maratona se bodo preizkusili v smučarskem teku. Foto: Shutterstock

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: