Nepričakovano: priljubljen bistro v Ljubljani zapira vrata

Priljubljen veganski bistro Barbarella Plant Bistro v neposredni bližini Mestne hiše v Ljubljani po "sili nepredvidljivih razmer" zapira svoja vrata, so sporočili prek družbenih omrežij.

Bistro je svoja vrata na naslovu Mestni trg 4 odprl lani ob začetku poletja, manj kot leto dni po odprtju pa se njihova zgodba v središču prestolnice končuje. "Kot ste že sami opazili in nam pišete ali kličete, vam sporočamo, da smo Barbarella Plant Bistro po sili nepredvidljivih razmer morali žal zapreti. V njem smo nedvomno ustvarjali okusne in inovativne rastlinske jedi in hvaležni smo za vsak vaš obisk, pohvalo in druženje z nami. Zavedamo se, da smo z našim konceptom razveselili na tisoče ljudi," so zapisali na profilu na Instagramu.

S kakšnimi nepredvidljivimi razmerami so se soočili v restavraciji?

Da veganski bistro na Mestnem trgu zapirajo zato, ker so se srečevali z ogromnimi izzivi glede kadra, je v intervjuju za Dnevnik potrdila lastnica in specialistka za vegansko prehrano Barbara Radojlovič. "Že tako je dobiti kader v gostinstvu težko, s tako specifično ponudbo, kot je rastlinska kulinarika, pa še težje. Zato sem se po enem letu odločila, da se osredotočim le še na juice bar na Slovenski cesti. To je veliko bolj obvladljivo, ob tem da v okviru blagovne znamke Barbarella organiziramo delavnice, delujemo s catering ponudbo, razvažamo pa tudi kosila za različna podjetja," je za Dnevnik povedala Radojlovič.

Lokacija, kjer je bil bistro Barbarella, očitno ni naklonjena gostinski dejavnosti, v kratkem času se je tam zamenjalo več lokalov, pred Barbarello tudi Sisi in Robba.