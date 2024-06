Strava ni zgolj aplikacija za beleženje teka, kolesarjenja, plavanja in drugih športnih dejavnosti. Ponuja tudi odlično priložnost za povezovanje prek deljenja fotografij, komentarjev in "kudosov" (pohval). Vsi uporabniki lahko svoje vadbe delijo z drugimi ter si med seboj izkazujejo podporo in motivacijo. To je aplikacija, ki ustvarja občutek skupnosti in intimnosti, kar tiste za zmenke običajno težko zagotovijo.

Strava je odlična aplikacija za izkazovanje podpore. Foto: Shutterstock

Prednosti in izzivi

Negativna lastnost Strave je recimo to, da nima omogočenih zasebnih sporočil, zato je treba pogovor začeti na drugi platformi, kot so Instagram in podobne aplikacije. To pa ne pomeni, da prek nje ne morete spoznati svojega partnerja oziroma partnerke. Z deljenjem svojih športnih interesov se lahko hitreje povežete z ljudmi in se na prvi zmenek odpravite na lahkoten tek ali pohod. To je aplikacija, na kateri vas ne bo spremljalo le na stotine ljudi, ampak ljudje s podobnimi interesi, in tako boste mogoče svojo drugo polovico našli lažje kot na aplikaciji za zmenke, ki ima zelo pestro izbiro.

Na Stravi je izbira omejena, medtem ko lahko na Tinderju najdete vse tipe ljudi. Foto: Shutterstock

Skupnosti in dogodki

Skupinski, športno obarvani dogodki, ki jih organizirajo različne skupnosti na Stravi, so še posebej priljubljeni, predvsem v tujini. To je odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi, in to v živo. Namenjeni so predvsem skupnim športnim aktivnostim in medsebojnim podpiranjem, a marsikaterim služijo tudi za razvoj novega prijateljstva ter romantičnih vezi.

Skupinski športni dogodki so odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi. Foto: Shutterstock

Ideja za romantičen in športno navdihnjen prvi zmenek

Izkoristite konec tedna za prvi zmenek, odpravite se v naravo in pričarajte romantično vzdušje. Lahkoten tek bo idealen za prvo srečanje, podajte se do kavarne v mestu, ob jezeru oziroma kamorkoli vas bo vodila pot. Vzemite si čas, da se ob kavi ali mrzli limonadi bolje spoznate z osebo, ki ste jo povabili na zmenek in tega zaključite s tekom nazaj. To bo pričaralo sproščeno vzdušje, ki je na prvem srečanju vedno zaželeno.

Za prvi zmenek izberite lahkoten tek v naravi. Foto: Shutterstock

