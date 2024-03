Na kmetiji v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so pridelali borovnico, težko več kot 20 gramov in veliko skoraj kot žogica za namizni tenis. Ogromna borovnica se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot najtežja borovnica na svetu. Kakšna bo njena usoda, ni znano, a kot kaže, se je za zdaj izognila temu, da bi jo predelali v smuti.

Svetlo modro borovnico so obrali novembra lani na kmetiji Costa Berries v obalnem kraju Corindi. Od takrat so velikanko, ki ima premer skoraj štiri centimetre in tehta 20,4 grama, hranili v zamrzovalniku. Pri Guinnessovi knjigi rekordov pa so jo ta teden tudi uradno priznali kot najtežjo borovnico na svetu, poročajo avstralski mediji.

Gre za novo sorto borovnic Eterna, ki jo je razvilo podjetje Costa, da bi, kot so pojasnili, zadovoljili zahteve potrošnikov po večjih plodovih. Borovnica rekorderka je približno desetkrat težja od povprečne borovnice.

Doslej je naziv najtežjega podobnega sadja pripadel jagodi, pridelani leta 2020 v Zahodni Avstraliji, ki je tehtala 16,2 grama.

Pri Costi sedaj razmišljajo, kaj storiti s svetovno rekorderko. Brad Hocking, ki na kmetiji bdi nad pridelavo sadežev, je za BBC napol v šali povedal, da so se zaposleni za zdaj uprli skušnjavi, da bi borovnico pojedli. Ena od idej je bila, da bi jo ulili v smolo in obesili na steno. "Smuti verjetno ne bi bil prava usoda zanjo," je menil Hocking.