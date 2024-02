Skrivnost prekmurskega sadeža, ki je neprekosljiv tudi pozimi

Medtem ko mnogi verjamejo, da je paradižnik rezerviran le za poletne mesece, se lahko v svežini in okusu tega priljubljenega sadeža uživa skozi vse leto. Slovenski paradižnik je polnega okusa in se od tistih, ki pripotujejo iz oddaljenih krajev, razlikuje po značilnem poletnem vonju, ki ga lahko zavohamo na oddelkih sadja in zelenjave večine slovenskih trgovcev. Se sprašujete, kako je to mogoče? V LUŠTu so razvili sistem za zimsko vzgojo paradižnikov , ki jim omogoča, da ta slastni sadež pridelujejo vse leto. In kar je še boljše, paradižnike dostavijo na trgovske police sveže le en dan po tem, ko so dokončno dozoreli in so jih ročno obrali.

Foto: Paradajz d.o.o.

Ljudje smo vse bolj okoljsko ozaveščeni in razumemo, zakaj kupovati slovensko sadje ter zelenjavo, ne tistega iz daljnih krajev in obdelanega na različne načine, da nas lepega videza pričaka na policah trgovin. A okus takega paradižnika nas nikakor ne prepriča. Ko si zaželite pristnega okusa, kot ga lahko ponudi le do narave prijazen način pridelave, je LUŠTen paradižnik prava izbira. Pridelan je z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi.

V Prekmurju je zima čas za rast, ne za mirovanje

V osrčju Prekmurja že več kot desetletje domuje LUŠTna družina, ki s svojo strastjo do pridelave ustvarja okusne, sočne in barvite paradižnike. Njihova zgodba pa ni le zgodba o pridelavi, temveč o odnosu do narave, ki jo spoštujejo in ohranjajo. Tudi pozimi.

Zimski ciklus pridelave paradižnikov v rastlinjaku v Mali Polani poteka s pomočjo sistema za zimsko vzgojo, ki vključuje soproizvodnjo toplote in elektrike. Ogljikov dioksid, ki nastane pri izgorevanju zemeljskega plina, prečistijo in vpihujejo v rastlinjak, kjer ga rastline prek fotosinteze pretvorijo v kisik. Tako okolja ne obremenjujejo z izpusti toplogrednega plina ogljikovega dioksida.

Foto: Paradajz d.o.o.

Deset tednov stare sadike paradižnika zasejejo novembra, prve slastne plodove pa začnejo obirati že januarja. Zimski ciklus pridelave se zaključi oktobra in vključuje različne sorte paradižnikov, od drobnoplodnih do srednje velikih, ki zadovoljijo širok nabor okusov potrošnikov.

Popolno dozorel rdeč paradižnik, ki obarva zimske dni

Paradižnik lahko postane stalnica na kuhinjski mizi tudi izven sezone, če izberete kakovosten in svež pridelek, kot je LUŠTov paradižnik. Obran je ročno, ko popolno in dokončno dozori na rastlini, kar mu da okus kot z domačega vrta. Dan po obiranju vas že pričaka v najbližji trgovini.

Foto: Paradajz d.o.o.

Kakšno vlogo imajo pri vzgoji čmrlji?

Ne le tehnologija, tudi naravni procesi imajo ključno vlogo pri ustvarjanju kakovostnih paradižnikov LUŠT. Cvetove LUŠTnih rastlin zato oprašujejo čisto pravi čmrlji. Ta naravni način opraševanja ne zagotavlja le obilne rodnosti, temveč je tudi jasen dokaz, da pri pridelavi ne posegajo po škodljivih preparatih za varstvo rastlin pred boleznimi. Namesto tega v rastlinjaku spodbujajo prisotnost koristnih predatorjev, ki poskrbijo za naravno ravnovesje.

Foto: Paradajz d.o.o.

S pomočjo deževnice in kapljičnega sistema zalivanja poskrbijo za natančno in skrbno odmerjanje vode. S tem zagotavljajo optimalne pogoje za rast, hkrati pa ohranjajo naravne vire v najboljšem mogočem stanju.

Z zavezanostjo k trajnosti in kakovosti na vsakem koraku pridelave sledijo viziji, da okus poletja postane dostopen vsem tudi v najhladnejših zimskih dneh. S sistemom za zimsko vzgojo paradižnika želijo ohraniti slovensko kmetijsko tradicijo in prispevati k lokalni samooskrbi ter trajnostnemu razvoju.

Zakaj bi čakali na poletje, ko pa lahko že zdaj uživate v polnem okusu paradižnika?

Pomislite na sočen paradižnik, ki ga narežete na koščke in dodate sveži zelenjavi v juho ali pa ga uporabite kot osvežujoč dodatek k solati ali sendviču. Ne glede na način priprave LUŠTen paradižnik prinaša poletje v vašo kuhinjo, tudi ko zunaj pade sneg in je narava v globokem zimskem spanju.

Foto: Paradajz d.o.o.

LUŠTen paradižnik je več kot le sadež. Je simbol kakovosti, povezanosti z naravo in izjemnega okusa, ki ga lahko uživamo v vseh letnih časih. Z njegovim polnim okusom nas razveseljuje tako poleti kot pozimi, saj nas spominja, da je vsak dan priložnost za pristne okuse in svežino narave.

Ali ste vedeli? Paradižnik je najbolje hraniti na sobni temperaturi med 19 in 20 stopinjami Celzija – ne v hladilniku, saj tako ostane dalj časa svež in obdrži svoja značilna vonj in okus.

Recept za LUŠTen februar

Pri pripravi paradižnikov v omaki se najbolje obnese LUŠTek, mešanica štirih drobnoplodnih sort paradižnika. Črni, rumeni in dve sorti rdečih češnjevih paradižnikov obarvajo vaše obroke, obožujejo pa jih tudi otroci, saj so videti kot bombončki. Odlično se dopolnjujejo z baziliko in česnom. Potrebujete le še svež kruh in dobro družbo.

Sestavine:

300 g češnjevega paradižnika

40 g masla

3 stroke česna

šopek sveže bazilike

200 g smetane za kuhanje

200 g mocarele

1 žlica naribanega parmezana

po potrebi sol

popečen beli kruh – za pomakanje

Priprava:

Paradižnik operemo in osušimo. Na maslu rahlo popražimo česen in nekaj sveže bazilike. Dodamo cele paradižnike, na ognju jih pustimo 10 minut, vsake toliko posodo rahlo potresemo, da se paradižniki nežno zapečejo z vseh strani. Nato paradižnike prelijemo s smetano in dodamo natrgano mocarelo ter potresemo s parmezanom. Po potrebi solimo. Kuhamo na majhnem ognju, da tekočina izhlapi, sir pa se lepo počasi stopi.

Odstavimo z ognja in potresemo s preostankom bazilike. Pustimo, da se rahlo ohladi. V omako lahko pomakamo popečene kruhke, lahko pa zraven skuhate široke rezance ali vam ljube testenine.