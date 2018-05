V drobnem nasmehu in solzi sreče se skriva velika nagrada

Ekstremni športnik in velik humanitarec ter častnik Slovenske vojske Matej Markovič je že marsikateri družini polepšal življenje in ji vrnil upanje v lepšo prihodnost. Trenutno so v polnem teku priprave na tekaško-humanitarni projekt 10 krogov za 10 nasmehov, ki velja za enega največjih športno-humanitarnih projektov v Sloveniji in poteka že osmo leto.

10 krogov za 10 nasmehov je tekaško-humanitarni projekt društva Vztrajaj – Never Give Up, ki vsako leto po vsej Sloveniji združi čedalje več enako mislečih in tistih, ki radi pomagajo. Kdaj? Od 25. 5. do 3. 6. Kje? V Trbovljah, Trebnjem, Tolminu, na Ravnah na Koroškem, v Kopru, Škofji Loki, Ljutomeru, Radovljici, Ljubljani in na Ptuju. Koliko? Tek poteka vsak dan od 16. do 20. ure na mestnih stadionih. Vsak posameznik lahko odteče ali prehodi poljubno število krogov in v zahvalo prejme darilno vrečko. #pomagamssrcem je moto društva Vztrajaj – Never Give Up, ki ga vsako leto povzame vedno več posameznikov.

Brez podpornikov bi bilo nemogoče Dogodek podpira Lidl Slovenija, ki ima pomembno vlogo pri delovanju društva Vztrajaj – Never Give Up. "Vse, kar delamo, delamo v prostem času in izključno prostovoljno. Delujemo po načelu stoodstotnih donacij – vsak evro, ki pride, gre naprej do naših družin. Lidl Slovenija je glavni podpornik, brez katerega si ne znamo predstavljati delovanja našega društva. Lidl in drugi pokrovitelji poskrbijo, da lahko sploh izvedemo ta projekt," je povedal Matej Markovič, idejni vodja in motor humanitarnega društva Vztrajaj – Never Give Up. Športno-humanitarno društvo Vztrajaj – Never give up je ena najvidnejših humanitarnih organizacij pri nas in se vsakodnevno trudi pomagati ljudem na socialnem dnu po vsej Sloveniji. Z zbiranjem plastičnih pokrovčkov po vsej Sloveniji, s prirejanjem velikih humanitarnih prireditev in z uspešnimi ekspresnimi akcijami rešujejo tiste, ki si sami ne morejo pomagati ter so tako odvisni od nesebične tuje pomoči. V Lidlu Slovenija o boljšem svetu ne sanjajo, temveč ga skupaj s svojimi sodelavci, kupci, poslovnimi partnerji ustvarjajo. Vsak dan.

10 krogov – metafora za deset mestnih stadionov

Na dobrodelni tek naj pridejo vsi, tudi če niso zagrizeni tekači.

Prireditev 10 krogov za 10 nasmehov je primerna tudi za tiste, ki niso zagrizeni tekači. "Nekateri iz imena prireditve sklepajo, da morajo preteči deset krogov. Daleč od tega. Bistvo je, da ljudje pridejo, prispevajo dobrodelna sredstva in pretečejo oziroma prehodijo, kolikor so sposobni. Krogi simbolizirajo stadione. Šteje že to, da nas počastite s svojim obiskom in naredite vsaj en krog na poljuben način. Gre za sporočilo in pomoč družinam. Nekateri odtečejo vseh 105 krogov, kolikor znaša maratonska razdalja, nekateri nas obiščejo in samo prispevajo," je povedal Matej Markovič.

Vedno več ljudi v boju proti revščini

Matej Markovič si ne predstavlja več življenja brez dobrodelnosti.

Ves izkupiček bodo namenili desetim izbranim socialno ogroženim družinam iz vse Slovenije. Družine, ki bodo prejele izkupiček od teka, vsako leto zberejo s pomočjo lokalnih centrov za socialno delo, pisarn Rdečega križa in Karitas.

"Tako dobimo verodostojne podatke, da družine res potrebujejo pomoč in da so upravičene do pomoči," je povedal Matej Markovič.

Člani društva imajo vsakodnevne stike z družinami, ki potrebujejo pomoč skupnosti. "Slovenija je neke vrste fenomen. Rek pravi, da bi radi videli, da sosedu krava crkne, po drugi strani pa znamo stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. 'Mali' ljudje zelo radi pomagajo, čeprav tudi sami nimajo veliko, zato so naši projekti zelo priljubljeni in dobro obiskani. Vsako leto širimo svojo mrežo in tako lahko pomagamo vedno več družinam."

V ekipi, ki pripravlja dogodek in skrbi za potek teka, sodelujejo tri osebe. Med dogodkom pa jim na pomoč priskočijo lokalni organizatorji in prostovoljci.

Celotna ekipa, ki nosi breme organizacije vseh dogodkov, je tudi polno zaposlena in ima svoje družine. Tako imajo poleg redne službe še eno prostovoljno, da lahko pomagajo ljudem z roba do dostojnega življenja.

Srčni tekači tudi na Ruthin tek

Na zadnjem Ruthinem teku je vse presenetilo lepo vreme in dobra obiskanost kljub slabi napovedi.

Med zelo odmevnimi tekaško-dobrodelnimi prireditvami v Sloveniji je tudi Ruthin tek, s katerim počastijo spomin na ultramaratonko in priznano vrtnarko Ruth Podgornik Reš, ki jo je konec leta 2012 na poti s Krme proti Kredarici zasul plaz. Ruthin tek poteka okrog Blejskega jezera, priljubljeni tekaški destinaciji Reševe, letos pa je potekal že šesto leto.

Vsi, ki so se društvu Vztrajaj – Never Give Up pridružili na 48-urnem tekaškem dogodku, so skupaj zbrali 8.015 evrov. Sredstva so namenili osmim socialno ogroženim družinam oziroma posameznikom.

"Napovedano je bilo slabše vreme, kot je potem zares bilo, kar je ljudi odvrnilo od obiska. Vseeno nas je obiskalo 813 oseb. Ruthin tek ima med tekači s srcem posebno mesto, tako da verjamem, da bo uspešen tudi drugo leto," je povedal sogovornik, ki meni, da kljub temu, da je največja gospodarska kriza res minila, žalostnih zgodb ne bo nikoli konec. "Zato obstajamo mi in podobne organizacije, da jim vsaj malo olajšamo življenje."

6. dobrodelni Ruthin tek je tudi letos kot glavni pokrovitelj podprl Lidl Slovenija. Iz Lidlovih sestavin je Zavod pod strehco skuhal okusne obroke, s katerim so se na trasi okrog Blejskega jezera okrepčali srčni tekači.

Dobrodelnost – lepa popotnica za življenje

Matejeva družina je popolnoma vpeta v delovanje društva Vztraja - Never Give Up.

Kdor je stalno v stiku z žalostnimi zgodbami, mora dobiti debelo kožo, da ohrani svojo optimistično naravnanost in ostane pripravljen pomagati. Matej Markovič se razdaja že dolga leta in si ne predstavlja več življenja brez pomoči drugim.

"Najprej sem vsako zgodbo vzel zelo osebno. Želel sem pomagati ljudem na različnih področjih njihovega osebnega življenja. Potem ugotoviš, da imaš samo omejeno količino energije in da ti je lahko zmanjka za vse preostale stvari v življenju, ki so pomembne, kot je družina. V drobnem nasmehu in solzi sreče, ki jih naše družine potočijo, ko izvejo, da so jim popolni neznanci pomagali prebroditi stisko, se skriva velika nagrada. Za družino, ki je na socialnem robu, pomeni tisoč evrov ogromno bogastvo," je povedal Matej Markovič.

Njegova družina je popolnoma vpeta v dobrodelno delovanje društva. Matej je predsednik, njegova žena Lana Grandovec je nosilka vseh dodatnih aktivnosti, tudi njegov oče je Janez Markovič je nepogrešljiv pri vseh projektih, ki jih spremlja od jutra do večera. V delovanje društva poskuša vpeljati tudi svoje otroke, saj se mu zdi to zelo lepa popotnica za življenje.

Koraki za tačke, ki nimajo toplega doma

Projekt Koraki za tačke je namenjen zbiranju hrane in finančnih sredstev za brezdomne živali.

Društvo Vztrajaj – Never give up si iz leta v leto prizadeva za čim boljše in zanimive športno-humanitarne projekte.

V njihovih članih vre veliko srčne energije, zato so se odločili, da v sodelovanju z Lidlom Slovenija kot glavnim pokroviteljem tudi letos oktobra zasnujejo dobrodelni projekt Koraki za tačke. Tudi letos bo potekal na trasi okrog Koseškega bajerja.

"Obstajajo ljudje, ki še vedno kažejo neprimeren odnos do živali, kar pomeni, da imajo slab odnos tudi do ljudi. Na srečo pa je tudi veliko takšnih, ki imajo veliko srce, in menim, da se tudi našim živalcam obetajo boljši časi. Verjamem, da se pozitivno sporočilo o ravnanju z živalmi, ki ga širi priljubljena znana oseba, ne izgubi kar tako," je še povedal Matej Markovič. Na prireditvi bo namreč gotovo sodeloval tudi raper Rok Trkaj, ki vodi Fundacijo Naš kuža.

Projekt Koraki za tačke je namenjen zbiranju hrane in finančnih sredstev, spodbujanju potencialnih posvojiteljev, da bi tudi brezdomne živali dobile topel in varen dom, ter ozaveščanju ljudi o pomembnosti humanega ravnanja s štirinožnimi prijatelji.

Rok Terkaj je velik podpornik pravic živali, na dogodku bo sodeloval kot vodja Fundacija Naš kuža. V Lidlu Slovenija so v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet glavni podporniki celotnega projekta Koraki za tačke, saj se zavedajo, kako pomembno je ustvariti lepši svet tudi za živali, ki živijo v pomanjkanju in upanju na čisto pravi dom. Želijo si, da bi se vsak posameznik zavedal svoje odgovornosti do živali in se do njih obnašal tako, kot si človeku najboljši prijatelji zaslužijo.

Odmevno Srce, ki čaka nov zagon

Eden izmed odmevnejših dobrodelnih projektov društva Vztrajaj – Never Give Up je tudi akcija Srce Sloveniji, s katero so zbirali sredstva za nakup šolskih potrebščin in hrane za Anino zvezdico.

Matej Markovič je tako že dvakrat je v petih dneh in nočeh preplaval 30 kilometrov ob slovenski obali, prekolesaril 900 kilometrov po skoraj celotni državi in pretekel 250 kilometrov po krajih, ki izrisujejo srce v središču Slovenije. V zadnji akciji so zbrali 17.930 evrov.

"To je zelo velik projekt, ki mora najti novo obliko. Dvakrat zapored sem se poskušal približati skrajnim mejam človeškega napora, in če grem tretjič v enako zgodbo, ne bi dosegel takšnega učinka. Imamo dobro osnovo, ki bi lahko ponovno združila Slovenijo, zdaj pa čakamo na primeren trenutek, dovolj moči in pravo obliko, da bomo lahko izvedli tako velik projekt," je obljubil Matej Markovič.

Ljubezen do sočloveka je pri njem brezmejna. Nikoli se ne ustavi in vsakič znova dokazuje, da se vedno najde pot, da lahko stoji ob strani tistim, ki se znajdejo v nemogočih stiskah.