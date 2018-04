Zdrav življenjski slog v Lidlu Slovenija: ne le trend, temveč način življenja

Oglasno sporočilo

V Lidlu Slovenija so že pred leti sprejeli zavezo, s katero na vseh ravneh podjetja celostno izvajajo promocijo zdravja. S tem nadgrajujejo in postavljajo nove standarde na temeljnih področjih, s katerimi se srečujejo na vsakem koraku in ki močno zaznamujejo njihov vsakdan. Vse to so z različnimi dejavnostmi in aktivnostmi združili pod krovno iniciativo Zdravi danes, zdravi jutri.

Koncept promocije zdravja je v Lidlu Slovenija v okviru interne iniciative Zdravi danes, zdravi jutri razdeljen na tri glavne stebre (preventiva in ozaveščanje, varstvo pri delu in zmanjševanje bolniške odsotnosti) ter namenjen dolgoročnemu ohranjanju in spodbujanju zdravja zaposlenih, kar pozitivno vpliva tako na učinkovitost kot tudi na zadovoljstvo zaposlenih. V podjetju želijo z različnimi aktivnostmi na tem področju povečati zavedanje pomena skrbi za zdravje med sodelavci ter ustvariti okolje, v katerem bo imel vsak zaposleni možnost ohranjanja in spodbujanja svojega zdravja.

Zdrav življenjski stil je način življenja

Lidlovci in Lidlovke se zelo radi udeležujejo različnih športnih prireditev, kot so med drugim tudi Ljubljanski maraton, Oviratlon, Movember tek. "Všeč mi je, da naše podjetje podpira zdrav način življenja in s tem dogodke, kot je Ljubljanski maraton. Udeležba na takem dogodku je idealna priložnost za druženje tudi zunaj delovnega časa," je dejala Katarina Štojs, sodelavka v trgovini.

Lidl Slovenija za svoje zaposlene organizira različne delavnice za boljšo kakovost življenja, sodelavce opremi s številnimi ozaveščealnimi vsebinami za preprečevanje različnih bolezni, poskrbi za možnost cepljenj proti nalezljivim boleznim ter izvaja preventivne meritve osnovnih pokazateljev zdravstvenega stanja. Med drugim zaposlenim ponudi tudi brezplačni zdravi zajtrk na dan zdravja. To je le nekaj aktivnosti, s katerimi v Lidlu Slovenija sodelavce spodbujajo k bolj zdravemu življenjskemu stilu. Ta namreč ni in ne sme biti le navada ali trend, temveč je način življenja.

Uspešni le kot celota

Prispevek vsakega posameznika v podjetju je pri tako obsežnem projektu nedvomno neprecenljiv. V Lidlu Slovenija se zavedajo, da so pri tem lahko uspešni le kot celota. Pri tem so jim v veliko pomoč t. i. ambasadorji zdravja, sodelavci, ki z lastnim zgledom in zdravim življenjskim slogom skrbijo za to, da so sodelavci motivirani in da ideje ter programi promocije zdravja hitro dosežejo vsakogar. V Lidlu Slovenija se lahko pohvalijo s kar več kot 80 ambasadorji zdravja, ki širijo ideje in navdušujejo Lidlovke in Lidlovce za zdrav način življenja ter jih povezujejo med seboj. Ambasadorji zdravja se enkrat letno zberejo na celodnevnem dogodku, kjer si izmenjajo različne izkušnje, primere dobrih praks ter se seznanijo s prihajajočimi trendi in načrti na tem področju.

"Ob začetku delovanja našega centra SSC v Mariboru sem se brez oklevanja javila za opravljanje funkcije ambasadorke zdravja, pri čemer mi je v veliko veselje spodbujati sodelavce k zdravemu načinu življenja. V službi se npr. vsakodnevno trudim vplivati na to, da se poje več sadja in manj čokolade. Všeč mi je tudi to, da podjetje ponuja možnost organizacije kakšnega športnega izleta, na katerega se odpravimo skupaj s sodelavci ter tako združimo prijetno s koristnim – za naše zdravje," je dejala Minja Večko, sodelavka v centru SSC.

Lidlova promocija zdravja ima tudi svoj obraz

​V Lidlu Slovenija so promociji zdravja nadeli čisto poseben obraz. S simpatično maskoto v obliki zelenega srca – Zdravkom Lidlom – želijo svoje zaposlene in širšo javnost, predvsem pa otroke in starše, na zabaven način ozaveščati o pomenu zdravega načina življenja. Ideja o Zdravku Lidlu in njegovem poslanstvu se je začela kot projekt internega komuniciranja in promocije zdravja Lidla Slovenija, že nekaj časa pa Zdravka Lidla spoznava tudi širša javnost. Zdravko Lidl je tako prisoten na različnih dogodkih in sodeluje v različnih projektih, katerih namen je spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Če le dobi priložnost, z veseljem obišče zaposlene v trgovini. Vsak dan se pojavi tudi kot ohranjevalnik zaslona pri tistih sodelavkah in sodelavcih, ki svoj delovni dan preživijo pretežno sede za računalnikom, ter jih spodbuja, da telovadijo, se razgibajo in preprečijo negativne posledice dolgotrajnega sedenja.

V Lidlu Slovenija ne le sanjajo, temveč boljši svet tudi ustvarjajo – tudi za svoje zaposlene. Z vso odgovornostjo in predanostjo posvečajo skrb zdravju in dobremu počutju zaposlenih ter jih hkrati spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu. Pri tem se zavedajo, da lahko že z majhnimi koraki sprožimo pozitivne spremembe pri počutju posameznika.