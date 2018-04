"Če bi vsi prispevali malenkost, bi bilo to zelo veliko" #video

Vsi bi radi živeli v prijaznem, čistejšem, bolj zelenem in brezskrbnem svetu. Ko nas vprašajo, kaj sami naredimo za to, se prehitro ogrnemo s plaščem nemoči: "Oh, jaz sama ne morem nič." Vendar se ne smemo podcenjevati. Vsak lahko prispeva k spreminjanju sveta na boljše.

Pomoč je lahko tudi simbolična – kot nasmeh in iskren odnos

Prva stvar, na katero pomislimo, je gotovo pomoč sočloveku. Načinov, kako ustvariti boljši svet, pa je še neskončno.

Že iskren pogled in nasmeh, prijazna beseda, vljudnost in iskrenost so prvi koraki k boljšim odnosom v skupnosti. Skrb za okolje, ki jo privzgajamo že najmlajšim, nas spremlja dobesedno vse življenje, pa naj bo to recikliranje odpadkov, ponovna uporaba stvari, urejanje okolice ter odgovorno ravnanje z električno energijo in vodo.

Narava je visoko na lestvici vrednot

Prva stvar, ki jo je večina naših sogovornikov poudarila, je gotovo skrb za naravo, tudi živali, in uživanje čim bolj naravne hrane. Med vami so številni, ki imajo svoj vrtiček in prisegajo na lokalne izdelke, se vozijo s kolesom in pomagajo starejšim.

Lahko se zgledujete po študentki filozofske fakultete, ki redno hodi na krvodajalske akcije, ali pa vam je bliže pomoč nemočnim afriškim otrokom? Neki gospod je namreč navedel, da pomaga pri šolanju nekega dečka v osrednji Afriki. Dečku bo to spremenilo življenje, našega sogovornika pa bogati občutek, da je naredil nekaj lepega za nekega otroka.

Občutek sreče, ki lahko postane del našega vsakdana

Vsi odgovori so nam lahko vzor. Naši sogovorniki so nas prepričali, da ni vse v denarju, da za pomoč sočloveku in ustvarjanje lepše družbe ni treba biti premožen.

Predvsem pa upamo, da smo vas z odgovori navdihnili, da si boste vsak dan prizadevali narediti en korak k boljšemu svetu. Zdi se nam namreč, da te odločitve zaradi občutka sreče, ko se držimo svojih zavez za boljši svet, lahko postanejo del našega vsakdana.

