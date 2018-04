Življenje v Lidlu: s skrbnostjo in povezanostjo skupaj do boljšega sveta

V Lidlu Slovenija vedo, da vsako podjetje lahko pripomore h kakovosti življenja ljudi, okolja, živali in družbe. Zato so odločeni, da majhni koraki ustvarjajo velike spremembe. Trudijo se, da vsako njihovo dejanje izboljšuje njihov svet, pa tudi svet, ki nas obdaja.

Oglasno sporočilo

Dobrodelni za Uri Soča na Ljubljanskem maratonu

Obenem pa so prepričani, da je njihova zgodba tako zavzeto in dinamično spisana prav zaradi sodelavcev, ki krojijo uspeh podjetja. Vsak dan pripomorejo k dolgoročni rasti in razvoju ter soustvarjanju pozitivnega delovnega okolja okoli nas. Njihove vrednote, uspešnost, dinamičnost, poštenost, skrbnost in povezanost, oblikujejo delo in življenje v Lidlu Slovenija.

Poštenost je prva

Prostovoljna delovna akcija v Pacugu. Letos jo bodo Lidlovci ponovili maja.

V Lidlu Slovenija za svoje zaposlene, ki jih je že več kot 1.500, zagotavljajo varno delovno mesto, privlačno plačilo ter odlične možnosti za osebno in karierno napredovanje. Plačilo v Lidlu Slovenija je stimulativno in višje od povprečja v trgovinski panogi. Od 1. marca 2016 podjetje za svoje zaposlene vplačuje premije v drugi pokojninski steber, božičnica je stalnica, regres pa izplačajo vsako leto junija. V Lidlu Slovenija je vsaka minuta dela plačana redno in za slovensko trgovinsko panogo celo nadpovprečno.

Pomembno je ravnovesje

Uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ni lahko, vendar se v Lidlu Slovenija trudijo, da to olajšajo. To potrjuje pridobljen polni (modri) certifikat Družini prijazno podjetje. Že od leta 2014 izvajajo več kot 20 ukrepov in projektov za lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. Uvedli so številne ukrepe s področja organizacije dela, razvoja kadrov, vodstvenih veščin, organizacije dogodkov za zaposlene in njihove družinske člane ter še vrsto drugih.

Za vsakogar nekaj

Otroci uživajo na letovanju

Vsakemu zaposlenemu ob rojstvu novorojenca podarijo darilni paket, prvi šolski dan pa je za starše prvošolčkov dela prost dan. Za otroke zaposlenih vsako leto decembra organizirajo tudi praznično obdarovanje, letos bodo že petič organizirali počitniški tabor za otroke sodelavk in sodelavcev, za katerega stroške v celoti plača podjetje. Z letovanja otroci prinesejo zagorelo barvo, pa tudi mnogo novih prijateljstev in nepozabnih spominov. Ste vedeli? V 2017 se je letovanja udeležilo več kot 160 otrok.

Ponosni, da so povezani med seboj

Lidlovke in Lidlovci na pikniku

Vsakemu zaposlenemu ob rojstnem dnevu poslovodstvo podjetja zaželi vse najboljše s čestitko in simboličnim darilom. Tradicionalno vsako leto v začetku junija za vse sodelavke in sodelavke organizirajo tudi piknik (na ta dan Lidl Slovenija tudi zapre vse svoje trgovine). Lani, ob 10. obletnici podjetja, so nanj povabili tudi družinske člane vseh zaposlenih. Tako se je na pikniku veselila razširjena družina Lidlovk in Lidlovcev. Več kot dva tisoč jih je bilo. Vsako leto organizirajo tudi družinski dan, ko se zaposlenim v službi pridružijo otroci in spoznavajo njihovo delovno mesto. Tradicionalno se skupaj družijo tudi na prostovoljni delovni akciji v Otroškem letovišču Pacug.

Zdrav način življenja – tudi na delovnem mestu

Movember v Lidlu Murska Sobota.

V okviru promocije zdravja v Lidlu Slovenija povezujejo že več kot 80 ambasadorjev zdravja, ki skrbijo za dobro počutje vseh Lidlovk in Lidlovcev. O pomenu zdravja na delovnem mestu izobražujejo skozi različne vsebine. Tudi ozaveščevalne projekte, v katere vključijo svoje sodelavce. Ozaveščevalne aktivnosti ob rožnatem oktobru in movembru sodelavce vselej povežejo. Ponujajo brezplačna cepljenja proti gripi, vsako tretjo sredo v mesecu pa imajo v Lidlu sadni dan. Takrat sodelavcem na vseh lokacijah ponudijo brezplačno sadje. V vsaki enoti podjetja so tudi vodni bari in mešalniki za smutije.

Lanski Dan ambasadorjev zdravja

Enkrat letno organizirajo Dan ambasadorjev zdravja, ki je namenjen izmenjavi izkušenj, predlogov in vprašanj za spodbujanju zdravega načina življenja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Za zaposlene priredijo tudi dan zdravja, ko za sodelavke in sodelavce pripravijo zdrav zajtrk. Družijo se tudi na mnogo športno-dobrodelnih prireditvah, kot so Ljubljanski maraton, Ruth-in tek, Koraki za tačke in drugih.

Napredovanje doma ali v tujini

V Lidlu Slovenija s strategijo upravljanja talentov (Talent Management) skrbijo za stalen razvoj kompetenc zaposlenih in njihovo opolnomočenje na različnih delovnih mestih. Zaposleni imajo različne možnosti razvoja karierne poti: od menjave delovnega mesta s kolegom iz tujine, usposabljanja v tujini, jezikovnih tečajev, kot tudi nacionalnih in mednarodnih razvojnih programov. Imajo tudi primere, ko so sodelavci začeli kot prodajalci in so zdaj v upravi, regionalni vodje prodaje ali v kakšnem strokovnem oddelku. Na ravni skupine pa se je že zgodilo, da so prodajalci napredovali vse do položaja generalnega direktorja.

Uvedli so tudi program za podporo žensk pri prehodu na vodstvene položaje, sodelavcem v prodaji pa je na voljo e-portal za učenje in spremljanje razvojnega napredka, ki je postal sestavni del kulture učenja na delovnem mestu.

Med najboljšimi na svetu

Tako so prejem certifikatov Top Employer praznovali v eni od mariborskih Lidlovih trgovin ...

... in v skladišču.

Da so njihove kadrovske prakse in razvojni programi resnično odlični ter da skrbijo za pozitivno in prijetno delovno okolje, potrjuje uvrstitev med najboljše zaposlovalce v svetovnem merilu. So namreč ponosni prejemnik certifikata Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za leti 2017 in 2018.

Zahvaljujoč glasovom zaposlenih in po mnenju strokovne komisije pa so se v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 uvrstili med finaliste tekmovanja Zlata nit za najboljšega zaposlovalca med velikimi podjetji v Sloveniji. To dokazuje, da se dan za dnem trudijo prepoznati in ceniti talent svojih zaposlenih ter jim omogočiti stalen razvoj na osebnem kot službenem področju.