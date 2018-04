Korak za korakom za uresničitev sanj

Ustvarjanje bolj zelenega okolja prijazne družbe in trajnostne ponudbe ter skrb za zaposlene je zaveza, ki si jo je eno najuspešnejših slovenskih trgovskih podjetij zastavilo že pred leti. Sledijo jim posamezniki in organizacije ter tako korak za korakom skupaj ustvarjajo boljši svet.

"O boljšem svetu ne sanjamo, temveč ga skupaj z vami ustvarjamo," je nov slogan trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet, s katero Lidl Slovenija že peto leto ozavešča posameznike za bolj zeleno in prijaznejšo naravnanost naše družbe. K aktivnemu sodelovanju s pozitivnim zgledom spodbujajo sodelavce, dobavitelje, partnerje in kupce.

Že pet let za boljši svet

V okviru pobude so združili številne družbeno odgovorne aktivnosti podjetja. Od leta 2013 se povezujejo s humanitarnimi organizacijami, športnimi in izobraževalnimi ustanovami ter tudi znotraj podjetja oblikujejo različne projekte, s katerimi pripomorejo k reševanju pomembnih družbenih vprašanj in drugih izzivov.

"Pobuda Ustvarimo boljši svet temelji na prepričanju, da lahko boljši svet ustvarimo s skupnimi koraki," je povedal Gregor Kosi, generalni direktor Lidl Slovenija.

Na kaj najprej pomislite ob izrazu družbena odgovornost? V raziskavi o konceptu osebne družbene odgovornosti, ki jo je družba Mediana izvedla za Lidl Slovenija in v kateri je sodelovalo skoraj 900 oseb, se je izkazalo, da anketiranci družbeno odgovornost najpogosteje razumejo kot odgovornost do okolja, družbe, družbeno odgovornost podjetij in politično odgovornost. Premalo moči: Skoraj četrtina anketirancev meni, da sami ne morejo prispevati oz. lahko le malo prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja. Večinoma kot glavni razlog navajajo, da niso v poziciji moči, pa tudi, da je njihov prispevek le malenkosten in da bi morali sodelovati vsi. Velik potencial: Na drugi strani skoraj tretjina anketirancev meni, da lahko sami (zelo) veliko prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Trajnostni cilji: Kot najpomembnejše cilje trajnostnega razvoja označujejo dostop do vode, odpravo lakote, ohranjanje oceanov in drugih morskih virov ter spodbujanje trajnostne in vzdržne gospodarske rasti. Posameznikovi koraki: Anketiranci najpogosteje navajajo, da v gospodinjstvu ločujejo in reciklirajo odpadke, pijejo tekočo vodo ter so pozorni, da ne zavržejo preveč hrane.

Projekti, ki krojijo mozaik boljše družbe

Trajnostna pobuda Ustvarimo boljši svet temelji na petih stebrih: zaposleni, družba, okolje, ponudba in dobavitelji. S skupnimi koraki in prepletanjem vseh vpletenih nastajajo zgodbe, ki jih bomo predstavljali tudi na Siol.net.

Družba

Paraolimpijci: Leta 2016 je Lidl Slovenija postal ponosen podpornik navdihujočih posameznikov in ekip Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja (ZŠIS - POK).

Naslednje leto so začeli program Postani športnik, ker verjamejo, da je šport pomemben del gradnje samozavesti mladih invalidov.

Mali borci: Vsako leto v prazničnem božično-novoletnem času del sredstev od prodaje njihove lastne premium izdelkov blagovne znamke Deluxe namenijo za nakup prepotrebne medicinske opreme v različnih organizacijah. Tako so v letu 2013 sredstva namenili za nakup posebej prilagojenega defibrilatorja za novorojenčke na Kliničnem oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, v letu 2014 za napravo za nadomestno komuniciranje za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, v letu 2015 so z genetskim analizatorjem opremili Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo v UKC Ljubljana, v letu 2016 so donacijo namenili nakupu dveh sodobnih gibalnih naprav za rehabilitacijo v URI Soča, z v letu 2017 zbranimi sredstvi pa so za URI Soča kupili napravo Nirvana, ki z uporabo navidezne resničnosti omogoča nov, zabaven in kreativen način rehabilitacije, s čimer se približa otrokom in jih dodatno motivira.

Promet: Z zavodom Varna pot organizirajo preventivne izobraževalne delavnice o prometni varnosti, namenjene ozaveščanju otrok, mladostnikov in staršev. Letos bodo delavnice potekale že peto leto zapored.

Otroci: Roko pomoči ponujajo tudi v okviru Unicefove mreže Varnih točk, ki so ji pridružene vse njihove enote. Otrokom ponujajo zaščito in osnovne informacije, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Med drugim so vsem slovenskim porodnišnicam podarili več deset tisoč pleničk, od leta 2013 pa so z zdravim zajtrkom osrečili že več kot 4.000 otrok po vrtcih v okviru projekta Zdrav obrok za srečo otrok.Tudi sicer z različnimi ukrepi in s pomočjo sistemskega naročanja uspešno preprečujejo opaznejše presežke prehrambnih izdelkov v ponudbi. V kolikor do njih kljub vsej skrbi pride, pa jih, kadar je to mogoče, donirajo dobrodelnim organizacijam.

Manj zavržene hrane: V sodelovanju z Ekošolo so zasnovali projekt Hrana ni za tjavendan. Z njim želijo ozaveščati in izobraževati o zmanjševanju in preprečevanju nastanka odpadne in zavržene hrane ter spodbujati praktično uporabo neporabljenih prehrambnih izdelkov. Letos v programu Ekošola sodeluje že 96 ustanov – 32 vrtcev, 49 osnovnih šol in 15 srednjih šol.

Pomoč ljudem in živalim: Vsako leto pomagajo več kot 250 organizacijam s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in prav tako živalim. So glavni podporniki projekta Koraki za tačke, saj se zavedajo, kako pomembno je ustvariti lepši svet tudi za živali, ki živijo v pomanjkanju in upanju na čisto pravi dom.

Zaposleni

Zadovoljstvo:

V Lidlu Slovenija, ki trenutno zaposluje več kot 1500 ljudi, z razvojnimi programi in drugimi kadrovskimi projekti skrbijo za dobro počutje na delovnem mestu. Plačilo v Lidlu Slovenija je stimulativno in je višje od povprečja v trgovinski panogi. Od 1. marca 2016 podjetje za svoje zaposlene vplačuje premije v 2. pokojninski steber, božičnica je prav tako stalnica, regres pa izplačajo vsako leto junija.

O skrbi za zaposlene pričajo nazivi Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za 2017 in 2018 ter polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Družini prijazni: Od leta 2014 izvajajo več kot 20 ukrepov in projektov za lažje usklajevanje delovnega in zasebnega življenja. Za otroke zaposlenih denimo vsako leto organizirajo praznično obdarovanje, letos bodo že petič organizirali počitniški tabor za otroke sodelavk in sodelavcev, za katerega stroške v celoti plača podjetje. Vse sodelavce povabijo na vsakoletni piknik (na ta dan Lidl Slovenija tudi zapre vse svoje trgovine), organizirajo družinski dan, ko se zaposlenim v službah pridružijo otroci, nudijo brezplačna cepljenja proti gripi, v vsaki enoti so vodni bari in mešalniki za smutije ipd.

Prostovoljstvo: V Pacugu več let zapored Lidlovke in Lidlovci obnavljajo otroško letovišče. Lani se jih je zbralo že več kot 70, Lidl Slovenija pa poskrbi za nakup gradbenega materiala. Prostovoljno delovno akcijo bodo izvedli tudi letos.

Promocija zdravja: V okviru promocije zdravja na delovnem mestu povezujejo že več kot 80 ambasadorjev zdravja, ki skrbijo za dobro počutje vseh Lidlovk in Lidlovcev. Vsako tretjo sredo v mesecu imajo v Lidlu "sadni dan", enkrat letno organizirajo Dan ambasadorjev zdravja in Dan zdravja, skupaj se udeležujejo tudi na maratonih in drugih športno-humanitarnih prireditvah

Ponudba

Domači izdelki: Na policah Lidlovih trgovin je vedno več slovenskih izdelkov. Roko sodelovanja so ponudili tudi slovenskim pridelovalcem, podjetnikom in obrtnikom ter vsem preostalim, ki ustvarjajo butične izdelke. V ta namen so zasnovali projekt Lidlova Lojtr’ca domačih, ki ponuja edinstvene in kakovostne izdelke za vitalen življenjski slog.

Vina: V Lidlu Slovenija se zavedajo, da se za odlično ponudbo slovenskih vin na naših policah skriva trud skrbnih vinarjev. Ker si prizadevajo za kakovosten razvoj vinarstva v Sloveniji, organizirajo natečaj Lidlov mladi vinar.

Manj sladkorja: Že lani so se zavezali, da bodo do leta 2025 v vseh izdelkih lastnih blagovnih znamk vsebnost dodanega sladkorja in soli zmanjšali skupno za 20 odstotkov.

Jajca talne reje: Lani so iz prodaje umaknili jajca iz razširjene baterijske reje in se odločili za prodajo jajc z minimalnim standardom hlevske reje.

Okolje

Zeleno podjetje: Na okoljskem področju izvajajo ukrepe za zmanjševanje obremenjevanja okolja – skrbijo za čim bolj izkoriščene logistične poti, saj so tovornjaki na vseh poteh več kot 90-odstotno polni, redno obnavljajo svojo mrežo trgovin z do okolja bolj prijaznimi tehnologijami: s pouporabo toplote iz hladilnih naprav v novejših trgovinah, z vgrajevanjem hladilnih teles, ki porabijo manj električne energije, z uporabo LED-tehnologije pri osvetljevanju trgovin itd.

Nič več plastike: Do leta 2025 nameravajo za 20 odstotkov zmanjšati uporabo plastičnih materialov. Vsa plastična embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk bo takrat namreč izdelana tako, da jo bo mogoče 100-odstotno reciklirati ali ponovno uporabiti. Od 1. junija tako na blagajnah Lidla Slovenija ne bo več plastičnih vrečk, kupci pa bodo pri blagajni izbirali med tremi velikostmi papirnatih vrečk (s certifikatom za papir iz trajnostnega vira (FSC). Kmalu bodo v ponudbo dodali tudi bombažno vrečko, ki bo izdelana v okviru pravične proizvodnje (Fairtrade).

Dobavitelji

V Lidlu Slovenija načela družbeno odgovornega ravnanja gradijo tudi v odnosu do svojih poslovnih partnerjev. So član iniciative BSCI za poslovno-socialni sporazum, ugled in dobro ime družbe dodatno ščitijo s protikorupcijskim zaupnikom.