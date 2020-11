Zgodbi o tigrskem alfa samcu in samici snežnega panterja

Iskanje Sultana (Looking for Sultan)

V nedeljo, 22. novembra, ob 13. uri. │ 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Ta dokumentarec spremlja zgodbo o tigru Sultan, odraščajočemu bodočemu alfa samcu v rezervatu Ranthambore v Indiji, ki je nenadoma izginil. Oče in sin, filmarja Mike in Gautam Pandey, sta ga spremljala in snemala, odkar je bil še mladiček, in si zdaj prizadevata povezati dogodke, da bi rešila skrivnost.

V Ranthamboru je med leti 2012 in 2017 izginilo več kot 12 tigrov. Za mlade tigre med njimi se običajno domneva, da so postali žrtev divjih lovcev oziroma so se ti enostavno izgubili za vselej, toda naša zgodba je precej bolj zapletena.

Ta dokumentarec obravnava širša vprašanja, povezana z zaščito tigrov, njihovim odnosom s človekom, s katerim si delijo življenjski prostor, ter različna prizadevanja za njihovo ohranitev v Indiji. Vse to bomo raziskovali na podlagi zgodbe o Sultanu.

Gorska kraljica Gyamo (Gyamo - Queen of the Mountains)

V nedeljo, 29. novembra, ob 13. uri. │ 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Snežni leopardi so redka vrsta in jih je težko ujeti s kamero. Te živali so se razvile za življenje v nekaterih najbolj negostoljubnih pogojih na planetu. Preživetje tega vrhunskega plenilca pomeni, da je življenjski prostor zdrav in raznovrsten.

Gyamo, samica snežnega leoparda, in njena dva mladička so izginili, odkar se je pojavil samec snežnega leoparda. Oče in sin, Mike in Gautam Pandey, se odpravita poiskati to družino.

Ta dokumentarec si prizadeva preučiti življenje in izzive snežnega leoparda z namenom, da bi našli rešitve za ohranitev te izmuzljive mačke in njenega življenjskega prostora, preden ta izgine za vselej.