Iskanje svetega grala in izgubljene Atlantide

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste novembra lahko ogledali na programu Viasat History .

Razkrite skrivnosti zakladov (Treasures Decoded)

Premierno vsak večer med tednom od ponedeljka, 16. novembra, ob 20.05. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: BBC Studios

Odkrijte šest največjih svetovnih zakladov, skupaj z vsemi njihovimi skrivnostmi, ki so do danes ostajale prikrite.

V tej sezoni bodo obravnavali šest zakladov starega veka – ameriško skrivno mesto piramid Cahokia, bakrene zvitke Mrtvega morja, pozabljeno mesto Pi-Ramesses, grobnico kralja Tuta, sveti gral ter potopljeni otok Atlantida.

Vsak predmet in lokacija bosta podrobno preučena s strani strokovnjakov s pomočjo novih tehnik, vključno z napredno forenziko, ki bo šele prvič v zgodovini odklenila pretresljivo resnico.

Na lovu za odgovori bomo ob pomoči arheologov, zgodovinarjev, učenjakov in znanstvenikov raziskali vsako najmanjšo podrobnost. Do kakšnega zaklada vodijo bakreni zvitki? Bomo kdaj našli sveti gral? Kakšne skrivnosti skriva grobnica kralja Tuta? Vse to bo razkrito!

Skrivnosti vitezov templjarjev (The Secret Story of the Knights Templar)

Premierno vsak večer od ponedeljka, 23. novembra, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min │ Foto: ZDF

Odkrivali bomo skrivnosti vitezov templjarjev, tega najbolj skrivnostnega in mogočnega viteškega reda srednjega veka.

Spoznali bomo zgodbo o njihovem vzponu in padcu v plamenih diabolizma, seznanili se bomo z rituali in tradicijo znotraj srednjeveškega viteštva, posvetili pa se bomo tudi njihovi zapuščini in povezovanju Svete dežele z evropsko celino.

Ta dokumentarna serija razkriva skrivnostno zgodbo o vitezih templjarjih, pri čemer postavi jasno ločnico med bogato mitologijo, ki je zrasla okrog njih, in na novo pridobljenimi zgodovinskimi dejstvi.

Kosti Patagonije (The Patagonian Bones)

V soboto, 28. novembra, ob 21.50. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Off The Fence

Leta 2015 je minilo 150 let, odkar so valižanski priseljenci prispeli v Patagonijo. Veliko njihovih potomcev še danes živi na jugu Argentine.

V tistem času številni priseljenci niso preživeli, kosti, ki so jih odkrili šele pred kratkim, pa namigujejo, da naj bi prve Valižanke tam umrle že leta 1865.

Ta dokumentarec raziskuje, kako bi odkritje človeških ostankov utegnilo skleniti krog te fascinantne zgodbe.