Ritem sekcija (The Rhythm Section)

The Rhytm Section © 2020 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ZDA, Velika Britanija │ 2020 │ 105 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Reed Morano│ I: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Richard Brake IMDb: 5,2/10 │ Rotten Tomatoes: 28 % │ Uporabniki Googla: 60 %

Stephanie Patrick v letalski nesreči tragično izgubi družino, nato pa obupana izve, da strmoglavljenje letala v resnici sploh ni bila nesreča.

Odločena, da izsledi odgovorne za dogodek in maščuje smrt svojih bližnjih, se v iskanju resnice poda v temačen in zapleten svet, ki ga do zdaj ni poznala.

"Livelyjeva izpelje enega od svojih najboljših igralskih nastopov vseh časov iz njim navede nepričakovano dobre argumente, da igralki naslednjič zaupajo pravo akcijsko franšizo." Kate Erbland, indieWire

"To je film Livelyjeve in ona je tista, ki povzdigne ta izjemen triler na višjo raven do točke, ko si ga ni vredno ogledati samo zaradi vznemirljivosti in razburljivosti, temveč zaradi nje same." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Film je režirala režiserka prvih treh epizod hvaljene distopične serije Deklina zgodba (2017- ) Reed Morano, scenarij zanj je po lastnem istoimenskem romanu napisal Mark Burnell, producirala pa sta ga producentka in producent filmov o Jamesu Bondu – slovita Barbara Broccoli in Michael G. Wilson.

, scenarij zanj je po lastnem istoimenskem romanu napisal , producirala pa sta ga producentka in producent filmov o Jamesu Bondu – slovita in .

Serijo sestavljajo še romani Chameleon (Kameleon), Gemini (Dvojčici) in The Third Woman (Tretja ženska).

Blake Lively (Stephanie Patrick) je pred začetkom snemanja filma osem mesecev intenzivno telovadila ter urila obrambno vožnjo, plavanje in plezanje.

Med snemanjem prizora, v katerem se bori z Jude Law, zlomila roko, zaradi česar so morali snemanje filma po enem mesecu prekiniti, snemalni premor pa je trajal kar štiri mesece.

, zlomila roko, zaradi česar so morali snemanje filma po enem mesecu prekiniti, snemalni premor pa je trajal kar štiri mesece. Film so začeli snemati novembra 2017, ker pa si je glavna igralka že naslednji mesec poškodovala roko, so morali snemanje februarja 2018 za štiri mesece prekiniti.

Dolg prizor avtomobilskega pregona s snemali skoraj en teden.

