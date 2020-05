Zvezdniška igralska zasedba na čelu z Liamom Hemsworthom, Vinceom Vaughnom in Johnom Malkovichem v brutalnem kriminalnem trilerju o mamilarskih kurjih, ki se zaradi ponesrečenega posla zamerita njunemu mafijskemu vodji.

ZDA │ 2020 │ 95 min. │ Kriminalni triler R: Clark Duke│ I: Liam Hemsworth, Clark Duke, Vince Vaughn, John Malkovich IMDb: 5,9/10 │ Rotten Tomatoes: 46 % │ Uporabniki Googla: 77 %

Kyle in Swin živita in delata po navodilih arkansaškega mamilarskega vodje Froga, čeprav ga še nikoli nista spoznala. Čez dan je njuna krinka delo v parku, zvečer pa se prelevita v mamilarska kurirja.

Ko se ena od njunih predah ponesreči, ju Forge po krivici označi za grožnjo njegovemu imperiju in nesrečnika se znajdeta na smrtonosnem begu pred šefovimi pooblaščenci.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Dukeov celovečerni režijski prvenec ima enako butasto zaupanje kot ga prikazuje njegov lik Swin, film pa zabavno uravnava humor, pamet, presenečenja in brutalno nasilje." Jeffrey M. Anderson, Common Sense Media

"Predvsem gre za nepričakovano zabavo, saj vas film potegne skozi svoj svet ne preveč sposobnih kriminalcev, izmečkov in ljudi, ki ne želijo veliko drugega kot da se družijo z zanosom in eleganco. In zaradi tega je ta kraj vredno obiskati." Mark Olsen, Los Angeles Times

Napovednik filma Arkansas: Zanimivosti: Arkansas je celovečerni režijski prvenec igralca Clarka Duka . Ta je najbolj znan po vlogah v komedijah Super hudo (2007), Nazaj v osemdeseta (2010) in Kick-Ass 2 (2013), v tem filmu pa je upodobil Swina.

. Ta je najbolj znan po vlogah v komedijah Super hudo (2007), Nazaj v osemdeseta (2010) in Kick-Ass 2 (2013), v tem filmu pa je upodobil Swina.

Scenarij Andrewa Boonkronga in Clarka Duka temelji na istoimenski knjižni uspešnici Johna Brandona .

in Clarka Duka temelji na istoimenski knjižni uspešnici . Liam Hemsworth in Vivica A. Fox sta bila soigralca že v akcijskem ZF-spektaklu Dan neodvisnosti: Nova grožnja (2016), Clark Duke in Brad William Henke pa sta igrala v humoristični seriji Pisarna.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: