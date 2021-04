Okusne slaščice mladih pekovskih mojstrov

Poučno in zabavno kuharsko oddajo Rudolphova pekarna: Mladi peki si lahko ogledate vsak torek ob 13. uri na programu 24Kitchen.| Foto: 24Kitchen

Poučno in zabavno kuharsko oddajo Rudolphova pekarna: Mladi peki si lahko ogledate vsak torek ob 13. uri na programu 24Kitchen.| Foto: 24Kitchen

Na programu 24Kitchen so v pomlad vstopili z novo oddajo priljubljenega nizozemskega kuharja in mojstrskega slaščičarja Rudolpha van Veena, naslovljeno Rudolphova pekarna: Mladi peki.

V vsaki epizodi oddaje Rudolphova pekarna: Mladi peki (Rudolph's Bakery: The Young Bakers) bo kuharski in pekovski mojster Rudolph Van Veen mladega peka naučil profesionalnih tehnik in trikov, skupaj bosta pripravila dve slaščici.

Tokrat Rudolph ne bo kuhal sam, temveč bo odprl vrata svoje slavne kuhinje otrokom, ki se nadvse veselijo tega, da jih bo peke tort, piškotov in drugih vrst peciva naučil mojster. | Foto: 24Kitchen Najprej bosta spekla zahtevnejšo sladico po Rudolphovi izbiri, potem pa bo svojim mladim gostom pomagal pripraviti še njihovo najljubšo poslastico.

Izkušen mentor in izbrane sestavine

Pri tej sladki pustolovščini se bo nadarjenost mladih kuharjev prepletla s številnimi izkušnjami slavnega peka.

Mladi peki bodo tako imeli priložnost, da ob Rudolphovem vodstvu spoznajo najboljše metode priprave peciva.

Vsem pripravljenem jedem so skupne enake "sestavine" – ljubezen do peke, okusne izjemne stvaritve, s katerimi radi presenečajo, ter seveda sladkosnednost.

Na sporedu od 6. aprila vsak torek ob 13. uri na programu 24Kitchen.