Novi izzivi zdravstvenih delavk in delavcev

V TV-seriji Specializant (The Resident) spremljamo zdravnike in sestre v bolnišnici Chastain. Ti se spopadajo z zasebnimi in poklicnimi izzivi, medtem ko se borijo za zdravje svojih pacientov.

V tej sezoni bo grozoviti pritisk zaradi virusa covid-19 v mestnih bolnišnicah popuščal in zaposlene čakajo nekoliko manj zahtevni časi.

Nova direktorica in sistemske spremembe

V bolnišnici dobijo novo direktorico, vrhunsko ortopedsko kirurginjo Dr. Kit Voss (to igra za emmyja in zlati globus nominirana Jane Leeves), ki vodi prehod iz zasebne v javno bolnišnico.

Po dveh sezonah boja proti sistemu se bodo zdravniki skupaj usedli za isto mizo ob zavedanju, da bodo morali pokvarjeno "napravo" popraviti od znotraj.

