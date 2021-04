Različni obrazi dokumentarnega filma

Po koncu 23. Festivala dokumentarnega filma (FDF) vam predstavljamo deset odmevnih in tematsko raznolikih dokumentarcev, s katerimi si lahko podoben festival pripravite sami doma.

Dan, ko je šport obstal (The Day Sports Stood Still, 2021)

Režiser Antoine Fuqua beleži nenadno prekinitev športnih dejavnosti med epidemijo koronavirusa in pomembno vlogo športnikov pri kulturnem ozaveščanju rasnih krivic, ki se je stopnjevalo po umoru temnopoltega Georga Floyda. • V četrtek, 1. 4., ob 22.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Apollo 11 (2019)

Kritiki in gledalci so si enotni: s tremi emmyji nagrajen dokumentarec ponuja zanimiv in fascinanten vpogled v misijo prve vesoljske odprave s človeško posadko, ki je pristala na Luni. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Vojna na medmrežju (Zero Days, 2016)

Dokumentarna kriminalka Alexa Gibneyja govori o zlonamernemu računalniškemu programu, ki so ga ZDA in Izrael izdelale z namenom, da bi uničili ključni del iranskega jedrskega programa, nazadnje pa se je ta razširil izven predvidenega cilja. • V torek, 30. 3., ob 16.10 na CineStar TV 2* in v petek, 9. 4., ob 15.35 na CineStar TV Premiere 1.*

Otroci šovbiznisa (Showbiz Kids, 2020)

Celovečerni dokumentarec prikazuje vzpone in padce otrok v industriji zabave, prinaša intervjuje ter opisuje življenje in kariero nekaterih ljudi, ki so bili včasih najslavnejši otroški igralci na svetu. • V nedeljo, 4. 4., ob 7.55 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Medena dežela (Medena zemja/Honeyland, 2019)

Film, v katerem odročna makedonska vasica postane mikrokozmos sodobnega sveta. Prvi celovečerec v zgodovini, ki je bil hkrati nominiran za oskarja v kategoriji najboljšega dokumentarca in mednarodnega filma! • V videoteki DKino.

Western Stars (2019)

Glasbeni dokumentarec je filmska različica istoimenskega albuma slavnega ameriškega kantavtorja Brucea Springsteena. Ljubiteljem njegove glasbe po vsem svetu omogoča videti avtorjevo izvedbo vseh 13 skladb s tega albuma. • V soboto, 3. 4., ob 14.15 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Drugačna pravila (Breaking Habits, 2018)

Dokumentarec o skupini aktivistov, ki poskušajo pod vodstvom samooklicane redovnice legalizirati posestvo z marihuano v Kaliforniji. • V četrtek, 8. 4., ob 1. uri na CineStar TV Premiere 1.* │ Tudi v videoteki DKino.

Margaret Atwood: Beseda za besedo za besedo je moč (2019)

Uspeh TV-priredbe njenega odmevnega romana Deklina zgodba je ime pisateljice Margaret Atwood povzdignil v tržno znamko. Milijoni bralcev na pamet poznajo njene knjige od prve do zadnje strani, le malo pa jih ve, kdo je ženska in avtorica izza te zgodbe. • V petek, 26. 3., ob 22.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jadralke (Maiden, 2018)

Navdihujoč dokumentarec o Tracy Edwards, ki je drzno skočila v moški zelnik in postala skiperka prve jadrnice z izključno žensko posadko na najbolj ekstremni regati sveta. • V videoteki DKino.

Fahrenheit 9/11 (2004)

Michael Moore v najdonosnejšem dokumentarcu vseh časov napade nekdanjega predsednika ZDA Georga W. Busha in ga obtoži, da je leta 2000 "ukradel" volitve, da je zlorabil teroristične napade 11. septembra za kratenje svobode govora in da je bila njegova odločitev o posredovanju v Iraku pristranska. • V torek, 6. 4., ob 23.55 na CineStar TV Premiere 2.*

Napovednik filma Dan, ko je šport obstal:

