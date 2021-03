Privlačen spoj filma in gledališča

Samo konec sveta (Juste la fin du monde/It's Only the End of the World, 2016)

Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux in Gaspard Ulliel v stilizirani komorni drami, ki temelji na istoimenski dramski igri Jeana-Luca Lagarcea, je čudežnemu dečku kanadske kinematografije Xavierju Dolanu v Cannesu prinesla veliko nagrado režije. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Do konca (All the Way, 2016)

Pripoved prinaša zanimiv vpogled v politično zakulisje med prvim letom predsedovanja ameriškega predsednika in Kennedyjevega naslednika Lyndona B. Johnsona, Bryan Cranston pa se je v tej vlogi preizkusil že v istoimenski broadwayski igri. • V sredo, 24. 3., ob 7.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Marvinova soba (Marvin's Room, 1996)

Pred sedemnajstimi leti je zagrizeno samostojna Lee (Meryl Streep) odšla od doma in dobrohotni sestri Bessie (Diane Keaton) prepustila skrb za njunega očeta Marvina. A zdaj se Lee vrača z najstniškim sinom (Leonardo DiCaprio), kar obrne na glavo celotno gospodinjstvo. Film temelji na gledališki igri ameriškega avtorja Scotta McPhersona. • V petek, 26. 3., ob 16.20 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Šofer gospodične Daisy (Driving Miss Daisy, 1989)

Ko ostroumna ostarela Židinja (Jessica Tandy) zakrivi lažjo prometno nesrečo, ji sin (Dan Aykroyd) najame zasebnega šoferja (Morgan Freeman). Med njima se počasi razvije zaupanje, ki preseže socialne in rasne ovire. Oskarji za najboljši film, glavno igralko, prirejeni scenarij – ta temelji na istoimenski gledališki igri iz leta 1987 – in masko. • V sredo, 24. 3., ob 16. uri na CineStar TV 2.*

Antigona (2019)

Kritiško priznana filmska ustvarjalka Sophie Deraspe prinaša provokativno in brezčasno priredbo Sofoklesove klasične grške tragedije. Gre za interpretacijo zgodbe o ženski, ki išče pravico, in predstavlja komentar na priseljensko izkušnjo v sodobnem Montrealu. • V torek, 30. 3., ob 7.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nevarna metoda (A Dangerous Method, 2011)

Michael Fassbender, Keira Knightley in Viggo Mortensen v filmu Davida Cronenberga, ki proučuje naravo spolnega poželenja ter opisuje dogodke, ki so pripeljali do rojstva moderne psihoanalize. Film temelji na gledališki igri The Talking Cure, v kateri je Carla Junga igral Ralph Fiennes. • V videoteki DKino.

Ime (Der Vorname/How About Adolf?, 2018)

Par na večerjo povabi svoje starše in prijatelje, da bi jim naznanil novico o rojstvu otroka, ko pa bodoči oče pove, da bosta sina poimenovala Adolf, stvari hitro uidejo izpod nadzora. Gre za nemško priredbo francoskega filma, ki temelji na gledališki igri iz leta 2010. • V petek, 2. 4., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mamin sinko (Les garcons et Guillaume, a table/Me, Myself and Mum, 2014)

S petimi cezarji nagrajena francoska uspešnica temelji na istoimenski avtobiografski monokomediji Guillauma Gallienna in govori o poženščenem neodločnežu, ki se poskuša izviti iz vpliva pokroviteljske matere in si poiskati lastno identiteto. • V videoteki DKino.

Avgust v okrožju Osage (August Osage County, 2013)

Celovečerna upodobitev s Pulitzerjem nagrajene istoimenske igre Tracyja Lettsa predstavlja zvezdniško obarvano fresko pokončnih žensk iz družine Weston, katerih poti so se skozi viharje življenja razšle, zaradi družinske krize pa se spet zberejo v hiši, v kateri so odrasle. • V sredo, 24. 3., ob 22.45 na CineStar TV 2.*

Morilec Joe (Killer Joe, 2011)

Brutalni kriminalni triler režiserja kultnega Izganjalca hudiča govori o družini, ki načrtuje umor matere, da bi se dokopala do njenega 50 tisočakov vrednega življenjskega zavarovanja. Scenarij Tracyja Lettsa temelji na njegovi lastni dramski igri, glavne vloge v filmu pa so odigrali Matthew McConaughey, Emile Hirsch in Juno Temple. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Samo konec sveta:

